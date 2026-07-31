Lào Cai sắp tổ chức Lễ hội Cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" năm 2026

Lễ hội Cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/8 tại xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" và xây dựng các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch năm 2026.

Đây là hoạt động thường niên nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, đồng thời giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Tú Lệ đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ được tổ chức tại khuôn viên Lechamp, thôn Nước Nóng, với chuỗi hoạt động được xây dựng theo định hướng gắn kết bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, tạo không gian trải nghiệm hấp dẫn và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp trong phát triển du lịch địa phương.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian trưng bày sản phẩm cốm và các sản phẩm OCOP; trình diễn trang phục dân tộc, tôn vinh nét đẹp người con gái miền đất Cốm; triển lãm ảnh chủ đề "Hương sắc mùa thu Tú Lệ"; chợ đêm ẩm thực và phiên chợ nông sản địa phương.

Bên cạnh đó, lễ cúng "Mừng Cơm mới" sẽ được tổ chức nhằm tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.

Lễ hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 22 và 23/8/2026 tại khuôn viên Lechamp, thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai)

Du khách đến với lễ hội còn có cơ hội hòa mình vào nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân gian như thi giã cốm, giã bánh giầy, chọi dê cùng các môn thể thao và trò chơi truyền thống như đẩy gậy, đi cà kheo, trèo cột mỡ, bịt mắt bắt vịt, đánh yến, tó mác lẹ, tu lu và pa pao.

Đặc biệt, trải nghiệm quy trình làm cốm nếp tan tại thôn Nà Lóng hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những cảm nhận chân thực về nghề truyền thống gắn bó lâu đời với vùng đất Tú Lệ.

Để chuẩn bị cho lễ hội, Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, chuẩn bị hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và y tế. Đồng thời, địa phương cũng huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm tổ chức lễ hội theo hướng trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua Lễ hội Cốm "Hương sắc mùa thu Tú Lệ" năm 2026, xã Tú Lệ kỳ vọng tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Lào Cai./.

Cốm - hương vị linh thiêng trong Tết cơm mới của đồng bào Lào Cai Nhiều địa phương của Lào Cai đang từng bước khôi phục và phát triển nghề làm cốm truyền thống nhằm bảo tồn nghi lễ văn hóa nghề truyền thống, đồng thời phát huy giá trị kinh tế nông nghiệp, du lịch.