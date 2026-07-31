Trung Quốc lập kỷ lục mới với dự án đường sắt cao tốc dưới sông Dương Tử

Dự án đường sắt cao tốc dưới sông Dương Tử vừa ghi nhận kỷ lục về quãng đường đào dưới nước liên tục dài nhất do một loại máy khoan thực hiện.

Cột mốc này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao và năng lực nghiên cứu tiên tiến của nước này.

Dự án sử dụng máy đào hầm dạng khiên lớn nhất của Trung Quốc được chế tạo cho đường sắt cao tốc.

Ngày 30/7, máy đào hầm có tên gọi là “Linghang” (nghĩa là dẫn đường), đã hoàn thành đoạn đào dưới nước dài 11,3km - khoảng cách dài nhất từng được khoan bởi một mô hình rộng 15 mét trong một lần chạy duy nhất.

Công trình đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật cực cao để đáp ứng tốc độ tàu chạy dự kiến 350 km/h (217,5 mph), biến nó trở thành đường hầm cao tốc dưới nước nhanh nhất thế giới khi đi vào hoạt động.

Đường hầm sông Sùng-Thái dưới sông Dương Tử, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, sẽ kết nối đảo Sùng Minh, Thượng Hải với thành phố Thái Thương, Giang Tô. Lần đầu tiên, dự án sẽ mang dịch vụ đường sắt cao tốc đến hòn đảo lớn thứ ba của Trung Quốc.

Theo Tập đoàn Đường hầm Đường sắt Trung Quốc, tổng thời gian qua sông Dương Tử qua đường hầm dự kiến là 2 phút. Hoạt động ở độ sâu 89 mét dưới lòng đất, công trình được thiết kế để chịu được áp lực nước lớn và rủi ro sụt lún đất.

Ngay cả những sai lệch nhỏ trong quá trình đào cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và thoải mái khi đi tàu.

Với tốc độ thiết kế 350 km/h (217,5 mph), Tập đoàn cho biết đã thắt chặt các yêu cầu về độ chính xác đối với máy đào hầm đến từng milimét. Những cỗ máy khoan khổng lồ như vậy dựa vào một bánh xe cắt kim loại quay, các kích thủy lực và một lớp vỏ thép bảo vệ bên ngoài để đào và gia cố các đường hầm ngầm.

Tập đoàn khẳng định máy đào hầm Linghang chứng minh Trung Quốc đã làm chủ các công nghệ cốt lõi cho đường hầm đường sắt cao tốc dưới nước.

Đường hầm Sùng-Thái qua sông Dương Tử cung cấp một giải pháp của Trung Quốc có thể nhân rộng và mở rộng quy mô cho các dự án cơ sở hạ tầng trong tương lai.

Theo một báo cáo hồi tháng Tư của hãng tin tài chính Yicai có trụ sở tại Thượng Hải, dự án đường hầm Sùng-Thái ước tính cần tổng vốn đầu tư vượt quá 7,1 tỷ nhân dân tệ (1,05 tỷ USD). Đây là một đoạn quan trọng của tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải-Trùng Khánh-Thành Đô, một huyết mạch chính nối liền ba cụm đô thị trải dài từ vùng ven biển đến nội địa.

Toàn bộ tuyến đường sắt cao tốc dự kiến cần tổng vốn đầu tư hơn 530 tỷ Nhân dân tệ (78,42 tỷ USD). Theo số liệu trong một báo cáo hồi tháng 3 của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, khi đi vào hoạt động hoàn toàn, tuyến đường này sẽ tạo thành một hành lang kinh tế dài khoảng 2.000km kết nối hơn 1/4 các cụm sản xuất tiên tiến và 40% các phòng thí nghiệm chiến lược của quốc gia./.

Trung Quốc khánh thành cầu dây văng hai tầng đầu tiên bắc qua sông Dương Tử Ngày 6/11, Trung Quốc đã đưa vào vận hành cầu dây văng 2 tầng đầu tiên của nước này bắc qua sông Dương Tử và được đặt tên là cầu Dương Tử Đồng Lăng số 3.