Nhật Bản lần đầu phóng thử tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 30/7 thông báo Lực lượng Phòng vệ nước này đã lần đầu thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ.

Theo thông báo của bộ trên, tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất được phóng từ tàu khu trục Chokai trong vụ thử diễn ra ngày 28/7 tại vùng biển Thái Bình Dương.

Tàu khu trục Chokai dự kiến trở về căn cứ tại thành phố Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki vào tháng Chín tới. Sau đó, tàu sẽ được triển khai tới các vùng biển quanh Nhật Bản sau khi được trang bị khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết toàn bộ 8 tàu khu trục Aegis của nước này sẽ được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk.

Hoạt động nói trên là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố năng lực quốc phòng. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhật Bản thông qua năm 2022 mở đường cho việc nước này sở hữu năng lực tấn công các căn cứ tên lửa của đối phương như một biện pháp tự vệ, phù hợp với khuôn khổ Hiến pháp hòa bình./.

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức Việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.