Tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng Việt Nam-Australia

Với mục tiêu mở rộng tiềm năng hợp tác thương mại giữa các địa phương của Australia và Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Australia-Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam đầu tiên tại thành phố Perth (bang Tây Australia) với chủ đề “Thúc đẩy thương mại, đầu tư và đối tác chiến lược giữa Australia và Việt Nam.”

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, sự kiện diễn ra ngày 29/7 đã thu hút sự tham dự của Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook, Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds, cùng đông đảo quan chức chính quyền sở tại, đại diện đoàn ngoại giao nhiều nước và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Australia.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh tham dự và phát biểu dẫn đề tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, Thủ hiến Roger Cook khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của bang Tây Australia tại khu vực Đông Nam Á, trong khi đó, bang Tây Australia đang nổi lên là trung tâm của quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu nhờ lợi thế vượt trội về năng lượng tái tạo, hydro xanh và các khoáng sản chiến lược.

Ông bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook phát biểu khai mạc diễn đàn “Thúc đẩy thương mại, đầu tư và đối tác chiến lược giữa Australia và Việt Nam.” (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, Thủ hiến Cook đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, đổi mới sáng tạo và thương mại.

Đáng chú ý, ông thông báo sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng Chín tới, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất mới giữa bang Tây Australia với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu dẫn đề tại diễn đàn, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh điểm lại những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các trụ cột sau hơn 2 năm Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Lãnh sự giới thiệu tới các đại biểu quốc tế những chính sách mới và thành tựu nổi bật của Việt Nam, trọng tâm là việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đặc biệt, Tổng lãnh sự nhấn mạnh việc Việt Nam quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Thông tin về bức tranh kinh tế khởi sắc của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với đà tăng trưởng tích cực về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), kim ngạch thương mại, du lịch và thu hút FDI, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh khẳng định nội lực vững chắc của nền kinh tế Việt Nam sẽ là nền tảng quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Australia nói chung và bang Tây Australia nói riêng.

Đánh giá Việt Nam và bang Tây Australia sở hữu nhiều mục tiêu tương đồng cùng thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm tăng cường kết nối chính quyền và đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp nhằm tạo khuôn khổ pháp lý, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết giáo dục, giao lưu văn hóa, phát triển du lịch và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết, tạo nền tảng cho quan hệ lâu dài; đồng thời tập trung triển khai các dự án hợp tác thực chất trên các lĩnh vực ưu tiên như khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoáng sản chiến lược và khả năng tự cường chuỗi cung ứng, mở rộng thương mại và đầu tư hai chiều.

Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ hiến bang Tây Australia sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và bang Tây Australia phát triển ngày càng hiệu quả.

Tại diễn đàn, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Australia-Việt Nam cùng các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về vai trò và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Australia thông qua việc chủ động nắm bắt cơ hội để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia./.

Đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững Việt Nam và Australia thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực để đạt hiệu quả bền vững.