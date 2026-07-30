Ngân hàng Nhà nước cảnh báo chiêu lừa bóc tách chip trên thẻ chiếm đoạt tài sản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 6608/NHNN-TT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Theo Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã xuất hiện một số hình thức, thủ đoạn tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước nêu rõ một số tổ chức nước ngoài đang cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam thông qua việc liên kết thẻ mang thương hiệu các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, MasterCard... với ví của các tổ chức nước ngoài này.

Cơ quan quản lý ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ như nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý. Sau khi lấy được chip, các đối tượng gắn vào phôi thẻ khác để tạo thẻ giả và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản dẫn đến việc các đơn vị chấp nhận thẻ không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu nhằm xác định tính trùng khớp giữa người thực hiện giao dịch và chủ thẻ.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tồn tại, một số tổ chức phát hành thẻ chưa công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ đặc biệt là thẻ tín dụng”.

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ các phương thức, thủ đoạn nêu trên và bảo đảm quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát việc các tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu tăng cường truyền thông, cảnh báo khách hàng về thủ đoạn bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ để nâng cao cảnh giác và có biện pháp sử dụng thẻ an toàn; đồng thời nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn ngừa việc bóc tách chip khỏi phôi thẻ vật lý.

Đối với hoạt động thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp. Cùng với đó, các đơn vị chấp nhận thanh toán phải thực hiện đối chiếu đầy đủ thông tin trên thẻ để bảo đảm sự trùng khớp giữa người thực hiện giao dịch và chủ thẻ.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ rà soát thông tin in trên thẻ vật lý để bảo đảm tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2025/TT-NHNN ngày 19/11/2025).

Đối với việc phát hành và sử dụng thẻ, các tổ chức phát hành phải rà soát để bảo đảm các loại phí, lãi suất và phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ được thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, phải công khai minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin và có biện pháp bảo đảm khách hàng đã nắm được quyền, nghĩa vụ của mình, các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi, đặc biệt đối với thẻ tín dụng, cũng như các thay đổi (nếu có) trong quá trình sử dụng thẻ.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung nêu trên nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và hoạt động thẻ./.

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