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Lãi suất vay mượn qua đêm xuống 1%, thấp nhất trong 1 năm qua

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm lao dốc, xuống mốc 1%. Đây là mức lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn này trong vòng hơn 1 năm qua.

Thúy Hà
Lãi suất vay mượn qua đêm xuống 1%, thấp nhất trong 1 năm qua. (Ảnh: Vietnam+)
Lãi suất vay mượn qua đêm xuống 1%, thấp nhất trong 1 năm qua. (Ảnh: Vietnam+)

Theo số liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (VIRA), lãi suất bình quân VND kỳ hạn qua đêm - kỳ hạn chiếm khoảng 80-90% tổng giá trị giao dịch trên thị trường liên ngân hàng - đã giảm tới 0,9 điểm phần trăm so với phiên trước, xuống còn 1,3%/năm.

Đây là mức thấp nhất của lãi suất qua đêm trong hơn một năm và đánh dấu sự đảo chiều rất nhanh nếu so với thời điểm cuối tháng trước, khi lãi suất cùng kỳ hạn từng lên tới khoảng 13%/năm.

Chỉ trong hơn hai tuần, mặt bằng lãi suất qua đêm đã liên tục hạ từ vùng hai chữ số xuống quanh 6-6,5%/năm, sau đó về trên 2% và hiện chỉ còn trên 1%/năm.

Đà giảm của lãi suất qua đêm rõ rệt trong 2 tuần trở lại đây. Từ mức 13% vào cuối tháng trước, mức lãi suất qua đêm hạ về quanh 6%-6,5% vào đầu tháng này và hiện chỉ còn trên 1%/năm.

Trong khi đó, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng ở các kỳ hạn dài hơn vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ lên 4,55%/năm, kỳ hạn 2 tuần lên 5,61%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng ở mức 6,76%/năm.

Theo các chuyên gia, việc lãi suất qua đêm giảm sâu phản ánh trạng thái dư thừa thanh khoản ở kỳ hạn rất ngắn của hệ thống ngân hàng. Các tổ chức tín dụng hiện sẵn sàng cho nhau vay vốn qua đêm với chi phí thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước./.

(Vietnam+)
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