Các ngân hàng phối hợp xử lý giao dịch nghi ngờ lừa đảo

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán liên quan đến các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo.

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính và trung gian thanh toán sẽ thống nhất quy trình tiếp nhận, xác minh và xử lý khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến giao dịch đáng ngờ.

Các bước bao gồm tiếp nhận khiếu nại của khách hàng, lập yêu cầu hỗ trợ gửi đến tổ chức liên quan, áp dụng biện pháp phong tỏa, tạm dừng hoặc hủy giao dịch, đồng thời phối hợp truy vết dòng tiền.

Sổ tay quy định rõ trách nhiệm của từng bên tham gia, từ ngân hàng yêu cầu, ngân hàng nhận yêu cầu cho tới các tổ chức chuyển mạch như NAPAS. Các tổ chức thành viên cam kết bảo mật thông tin, cung cấp đầu mối liên hệ, đồng thời phải báo cáo và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

Việc triển khai quy trình phối hợp này được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các giao dịch lừa đảo, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng và đảm bảo an toàn hệ thống thanh toán./.