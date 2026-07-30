Kinh tế Eurozone phục hồi trong quý 2 bất chấp tác động từ xung đột Trung Đông

Nền kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) đạt tăng trưởng 0,4% trong quý 2/2026, cao hơn dự báo của giới phân tích và cho thấy khả năng chống chịu của khu vực trước tác động từ xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao.

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 30/7, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 21 quốc gia sử dụng đồng euro tăng 0,4% sau khi không ghi nhận tăng trưởng trong quý 1. Mức tăng này cao gấp đôi dự báo 0,2% mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra.

Kết quả trên được công bố trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu chịu nhiều sức ép từ xung đột tại Trung Đông, khiến giá dầu và khí đốt tăng mạnh, đồng thời tiếp tục đối mặt với nhu cầu toàn cầu suy yếu, căng thẳng thương mại và chi phí vay vốn vẫn ở mức cao.

Trong Eurozone, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với GDP tăng 0,7% trong quý 2, cao hơn mức 0,6% của quý trước. Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo cho biết đầu tư là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, mặc dù lạm phát chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng do bất ổn địa chính trị.

Trong khi đó, Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu ghi nhận GDP tăng 0,2% trong quý 2, cao hơn dự báo 0,1% của các nhà phân tích. Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cũng điều chỉnh tăng mức tăng trưởng của quý I lên 0,4%.

Theo Destatis, xuất khẩu là động lực chính hỗ trợ kinh tế Đức trong quý vừa qua, trong khi tiêu dùng và đầu tư trong nước vẫn khá yếu. Các doanh nghiệp tiếp tục chịu áp lực từ chi phí sản xuất cao, nhu cầu trong nước và quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hàng hóa Trung Quốc cũng như các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Các chuyên gia nhận định kết quả tăng trưởng tích cực là tín hiệu đáng khích lệ, song chưa đủ để khẳng định nền kinh tế Đức đã bước vào giai đoạn phục hồi bền vững.

Nhà kinh tế trưởng khu vực đồng euro của ING, ông Carsten Brzeski, cho rằng Đức vẫn cần đẩy mạnh cải cách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm nguồn năng lượng với chi phí hợp lý và có thêm các biện pháp kích thích nhu cầu trong nước.

Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai sau Đức, phục hồi với mức tăng 0,2% sau khi giảm 0,1% trong quý 1, chủ yếu nhờ tiêu dùng hộ gia đình và chi tiêu công tăng trở lại.

Trong khi Italy ghi nhận tăng trưởng 0%, phản ánh những khó khăn kéo dài do chi phí năng lượng cao và môi trường thương mại quốc tế còn nhiều bất ổn.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo xung đột tại Trung Đông và biến động của giá năng lượng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng và lạm phát của Eurozone trong nửa cuối năm 2026.

Tuy nhiên, nền kinh tế khu vực vẫn được hỗ trợ bởi thị trường lao động ổn định, tiền lương tăng và xu hướng nới lỏng dần các điều kiện tài chính.

Theo các nhà phân tích, số liệu tăng trưởng quý 2 cho thấy Eurozone vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những cú sốc bên ngoài. Tuy nhiên, triển vọng trong những tháng tới vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến địa chính trị, giá năng lượng và thương mại toàn cầu./.

Lạm phát Eurozone lần đầu tiên hạ nhiệt trong năm nay Theo số liệu cuối cùng do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 20/7, lạm phát hằng năm của Eurozone giảm từ mức 3,2% trong tháng Năm xuống 2,8% trong tháng Sáu.