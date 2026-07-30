Adidas kỳ vọng doanh thu tăng trưởng hai con số nhờ hiệu ứng World Cup

Tập đoàn sản xuất đồ thể thao Adidas của Đức đã nâng dự báo doanh thu năm 2026 nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm, trong đó có tác động tích cực từ Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của hãng lại giảm mạnh do lợi nhuận hoạt động dự kiến không thay đổi.

Theo Adidas, doanh thu năm 2026 dự kiến tăng 9-10%, cao hơn mức dự báo trước đó. Trong khi đó, hãng giữ nguyên dự báo lợi nhuận hoạt động ở mức 2,3 tỷ euro (2,64 tỷ USD). Thông tin này khiến các nhà đầu tư thất vọng, đẩy giá cổ phiếu Adidas giảm gần 18% tính đến giữa ngày so với phiên trước.

Giám đốc điều hành Adidas Björn Gulden cho biết ông bất ngờ trước phản ứng của thị trường. Ông nhấn mạnh hoạt động kinh doanh của hãng đang diễn biến tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực bóng đá.

Adidas đã đầu tư lớn cho World Cup 2026 và tài trợ trang phục cho 14 đội tuyển tham dự, trong đó có Tây Ban Nha, Argentina, Mexico và Đức. Hãng cũng cung cấp trang phục cho trọng tài và bóng thi đấu. Theo ông Gulden, doanh số bán áo đấu tại World Cup lần này đạt mức cao chưa từng có.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu của Adidas tăng 10,2%, lên 13,335 tỷ euro. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh liên tục đạt 882 triệu euro, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, chi phí tiếp thị tăng cao đang gây sức ép lên lợi nhuận. Trong quá trình chuẩn bị và diễn ra World Cup, Adidas đã chi thêm hơn 200 triệu euro cho hoạt động tiếp thị. Chi phí vận chuyển, thu mua và thuế quan của Mỹ tăng cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, khiến lợi nhuận thấp hơn dự báo của giới phân tích.

Động lực tăng trưởng hiện chủ yếu đến từ các dòng giày thể thao chuyên dụng. Trong khi đó, các sản phẩm thời trang đời thường, trong đó có dòng giày Samba từng rất được ưa chuộng, đang bán chậm hơn và thường phải giảm giá để kích cầu.

Adidas cũng thông báo Giám đốc Tài chính Harm Ohlmeyer sẽ không gia hạn hợp đồng khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc. Ông đã làm việc tại Adidas gần 30 năm và phụ trách tài chính của tập đoàn từ năm 2017. Người kế nhiệm là Birgit Kretschmer, hiện giữ cương vị Giám đốc Tài chính của chuỗi cửa hàng thời trang C&A và từng có 25 năm làm việc tại Adidas./.

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