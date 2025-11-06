Thế giới

Châu Á-TBD

Trung Quốc khánh thành cầu dây văng hai tầng đầu tiên bắc qua sông Dương Tử

Ngày 6/11, Trung Quốc đã đưa vào vận hành cầu dây văng 2 tầng đầu tiên của nước này bắc qua sông Dương Tử và được đặt tên là cầu Dương Tử Đồng Lăng số 3.

Thùy Liên
Sông Dương Tử qua tỉnh Giang Tô, Trung Quốc,. (Ảnh: THX/TTXVN)
Sông Dương Tử qua tỉnh Giang Tô, Trung Quốc,. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/11, Trung Quốc đã đưa vào vận hành cầu dây văng 2 tầng đầu tiên của nước này bắc qua sông Dương Tử và được đặt tên là cầu Dương Tử Đồng Lăng số 3.

Phần đường bộ dài 11,9km của cây cầu được đưa vào khai thác ngay trong ngày khánh thành.

Tính đến nay, đây là cây cầu thứ 11 bắc qua sông Dương Tử thuộc địa phận tỉnh An Huy ở miền Đông Trung Quốc.

Dự án được đánh giá là công trình giao thông tổng hợp hiện đại, kết nối đường cao tốc, đường sắt liên đô thị và tuyến vận tải hàng hóa, cho phép liên thông vận tải đa phương thức giữa đường sắt và đường thủy.

Công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối giao thông vùng đồng bằng sông Dương Tử, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và tăng cường hội nhập hạ tầng giữa các trung tâm công nghiệp trọng điểm.

Đáng chú ý, cầu Dương Tử Đồng Lăng số 3 được thiết kế và xây dựng theo các tiêu chuẩn sinh thái nghiêm ngặt, do tuyến cầu đi qua Khu Bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Cá heo sông Dương Tử tại Đồng Lăng và vùng bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.

Việc triển khai dự án được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường sinh thái./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cầu dây văng #sông Dương Tử #cầu Dương Tử Đồng Lăng Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm Khu vực An ninh Chung (JSA) bên trong Khu Phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)

Hàn Quốc và Mỹ họp phiên tham vấn an ninh

Bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ họp thảo luận về hiện đại hóa liên minh, phối hợp chính sách đối với Triều Tiên và kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân tại Seoul.