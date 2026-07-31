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Nhật Bản giữ nguyên lãi suất cơ bản, nâng nhẹ dự báo tăng trưởng

Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới công bố, BOJ đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản trong tài khóa 2026 lên 0,6%, đồng thời hạ dự báo lạm phát từ mức 2,8% xuống còn 2,5%.

Phương Hoa
Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Với 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Hội đồng Chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 31/7 quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1%, sau khi nâng lên mức cao nhất trong 31 năm vào tháng trước.

Cùng với quyết định này, BOJ nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế trong tài khóa hiện tại, song tiếp tục phát tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát gia tăng.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới công bố, BOJ đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản trong tài khóa 2026 lên 0,6%, đồng thời hạ dự báo lạm phát từ mức 2,8% xuống còn 2,5%.

BOJ nhận định nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải, dù tốc độ có thể chậm lại.

Ngân hàng này cho rằng nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các biện pháp hỗ trợ của chính phủ và điều kiện tài chính vẫn duy trì nới lỏng, sẽ góp phần bù đắp tác động tiêu cực từ giá năng lượng tăng do căng thẳng tại Trung Đông.

Sau quyết định của BOJ, đồng yen suy yếu trở lại so với đồng USD. Trước đó một ngày, đồng yen tăng giá mạnh sau khi thị trường đồn đoán Chính phủ Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Theo hãng tin Kyodo, một nguồn tin Chính phủ xác nhận Nhật Bản đã mua đồng yen và bán USD khi tỷ giá có thời điểm xuống gần 164 yen/USD, mức thấp nhất trong gần 40 năm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng nhận định đồng yen đang bị định giá thấp và cho rằng biến động quá mạnh của đồng tiền này không có lợi cho thị trường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama từ chối bình luận về khả năng can thiệp, song khẳng định Chính phủ luôn theo dõi sát diễn biến trên thị trường ngoại hối.

Giới phân tích cho rằng việc BOJ giữ nguyên lãi suất cho thấy ngân hàng trung ương vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, nếu lạm phát và tiền lương tiếp tục tăng theo kỳ vọng, BOJ có thể tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngân hàng Trung ương Nhật Bản #đồng yen #lãi suất Nhật Bản
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