Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%

Ngày 30/7, Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%, đồng thời phát đi cảnh báo lạm phát sẽ tăng trở lại do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao.

Phát biểu về quyết định này, Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết lạm phát đã hạ nhiệt nhanh hơn kỳ vọng, nhưng xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và nhiều biến động.

Ông nhấn mạnh điều này sẽ đẩy lạm phát tăng tốc trở lại vào cuối năm nay. Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoE cũng khẳng định luôn "sẵn sàng hành động" để đảm bảo đưa lạm phát về lại mức mục tiêu 2%.

Theo biên bản cuộc họp, Thống đốc Bailey cùng 5 thành viên khác của MPC đã bỏ phiếu ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp. Ở chiều ngược lại, 3 thành viên khác của MPC bỏ phiếu ủng hộ đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 4%.

Động thái của BoE hoàn toàn nằm trong dự báo của thị trường và diễn ra chỉ một ngày sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày 28-29/7, bất chấp việc một số nhà hoạch định chính sách Mỹ kêu gọi tăng lãi suất để ứng phó với tình trạng lạm phát bùng phát.

Tháng 6/2026, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Anh đã giảm xuống còn 2,6% nhờ giá nhiên liệu hạ nhiệt sau lệnh ngừng bắn ngắn ngủi giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, giới chức đánh giá mức giảm này chỉ là tạm thời vì các cuộc giao tranh mới bùng phát trở lại trong tháng này đã tiếp tục đẩy giá dầu leo dốc.

Trong bối cảnh đó, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham cam kết sẽ xoa dịu áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân thông qua hàng loạt biện pháp, bao gồm cắt giảm thuế đối với hóa đơn tiền điện sinh hoạt.

Dựa trên diễn biến của cuộc xung đột, BoE đã xây dựng 3 kịch bản cho nền kinh tế Anh. Ngân hàng này lưu ý triển vọng kinh tế vẫn có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào cục diện thực tế tại Trung Đông.

Trong dự báo cơ sở, BoE đánh giá lạm phát sẽ đạt đỉnh ở mức 3,2% vào cuối năm nay trước khi giảm nhẹ. Cơ quan này dự báo tăng trưởng kinh tế Anh sẽ duy trì ở mức "lình xình" trong năm nay và đầu năm 2027. Cụ thể, GDP của Anh dự kiến tăng trưởng 1,1% trong cả hai năm 2026 và 2027 - một mức cải thiện so với các dự báo hồi tháng 4/2026.

Tuy nhiên, trong kịch bản bi quan nhất khi căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, BoE cảnh báo lạm phát tại Anh có thể tăng lên mức 4,5% vào năm 2027./.

Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% BoE giữ nguyên lãi suất chuẩn như dự báo của thị trường, trong bối cảnh lạm phát vẫn cao, kinh tế suy giảm nhẹ và giá năng lượng tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông,