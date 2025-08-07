Ngân hàng Trung ương Anh giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm

Ngày 7/8, Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) đã quyết định cắt giảm lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm, từ mức 4,25% xuống còn 4% trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế Anh.

Đây là mức lãi suất thấp nhất kể từ tháng 3/2023 đến nay.

Trong một quyết định sít sao nhất kể từ khi BoE trở thành một cơ quan độc lập hơn 25 năm trước, với năm thành viên ủng hộ trong khi bốn thành viên khác phản đối, Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BoE đã đi đến quyết định hạ lãi suất.

Phát biểu sau khi mức lãi suất mới 4% được công bố, Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết MPC đã đưa ra một quyết định cân bằng tinh tế. Ông Bailey cũng nhắc lại quan điểm của BoE rằng mặc dù lãi suất vẫn đang trên đà giảm, nhưng bất kỳ đợt cắt giảm nào trong tương lai sẽ cần được thực hiện từng bước và thận trọng.

Trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang đối mặt với tăng trưởng chậm chạp và lạm phát dai dẳng, quyết định hạ lãi suất nói trên phù hợp với kỳ vọng của thị trường, nhưng tính chất sít sao của cuộc bỏ phiếu tại MPC đã khiến đồng bảng Anh và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao hơn.

Trong phiên giao dịch vào trưa ngày 7/8, sau khi quyết định cắt giảm lãi suất được công bố, đồng bảng Anh đã tăng 0,4% giá trị so với đồng USD lên 1,341 USD/1 bảng Anh.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm với thay đổi lãi suất, đã tăng 0,05 điểm phần trăm lên 3,87%, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho giai đoạn tốc độ cắt giảm lãi suất điều hành sẽ diễn ra chậm hơn.

Động thái của BoE diễn ra trong bối cảnh lạm phát của Anh đang ở mức cao hơn nhiều so với Mỹ hoặc Khu vực đồng euro (Eurozone), trong khi tăng trưởng đang chậm lại. Sự kết hợp này đã làm dấy lên lo ngại rằng Anh có thể đang bước vào thời kỳ "lạm phát đình trệ."

Cũng trong ngày 7/8, trong một dự báo cập nhật, BoE cảnh báo giá lương thực tăng cao sẽ đẩy lạm phát vượt xa mục tiêu trong ngắn hạn. MPC cho biết lạm phát đang trên đà đạt 4% vào tháng 9/2025, gấp hai lần mức mục tiêu do chính phủ đặt ra.

Tỷ lệ lạm phát toàn phần sau đó được dự báo sẽ giảm xuống dưới 3% vào mùa hè năm 2026 và sẽ phải đến năm 2027 mới trở lại mục tiêu.

Theo MPC, lạm phát giá lương thực tại Anh đang làm tăng tỷ lệ lạm phát toàn phần nói riêng, do những cú sốc do Biến đổi Khí hậu gây ra ảnh hưởng đến giá toàn cầu của một số nguyên liệu chính, bao gồm chocolate và càphê.

Cho đến nay, lạm phát tại Anh đã giảm đáng kể trong hai năm rưỡi qua từ mức đỉnh điểm hơn 11% từng được ghi nhận vào cuối năm 2022./.

