Nhiều khu vực nguy cơ sạt lở và ngập úng nặng do mưa lớn diện rộng từ tối 31/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 31/7 và ngày 1/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; riêng vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ. Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Đối với diễn biến lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Quảng Ninh và Tuyên Quang tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 16 giờ 40 phút đến 21 giờ 40 phút, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Tuyên Quang từ 10-20mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ninh từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Côn Lôn, Đồng Yên, Đường Hồng, Nhữ Khê, phường Mỹ Lâm, Tiên Yên, Yên Cường, Yên Hoa (tỉnh Tuyên Quang).

Đối với tỉnh Quảng Ninh gồm các xã, phường: Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Đặc khu Cô Tô, Hải Sơn, Đầm Hà, Đường Hoa, Hải Ninh, An Sinh, Bình Khê, Đông Triều, Mạo Khê, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng Tân, Vĩnh Thực.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó

Từ 3 giờ đến 15 giờ ngày 31/7, khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Móng Cái 189,6mm, Cô Tô 134mm, Phình Hồ 103,2mm,... Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 31/7, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to như: Khâu Tinh 61,4mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 31/7 và ngày 1/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Hiện khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác./.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng và sạt lở gia tăng Miền Bắc tiếp tục bước vào cao điểm của đợt mưa lớn trong ngày 28/7 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao.