Huế: Cá nuôi lồng trên sông Bồ tiếp tục chết hàng loạt

Ngày 31/7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân bị thiệt hại trong hai ngày 30 và 31/7.

Theo ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền, sáng 31/7, tại thôn Phò Lai tiếp tục xuất hiện 275 con cá trắm cỏ nuôi lồng bị chết.

Trước đó, ngày 30/7, tại thôn Niêm Phò có 160 con cá của một hộ nuôi chết, trọng lượng khoảng 5-7 kg/con; tại thôn Phò Lai có thêm 180 con cá của ba hộ dân bị chết, trọng lượng từ 3,5-7 kg/con.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã thống kê thiệt hại, báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân thu gom toàn bộ số cá chết đưa lên bờ và tiêu hủy bằng hình thức chôn lấp, rải vôi bột theo đúng quy trình kỹ thuật.

Địa phương yêu cầu người dân tuyệt đối không vứt cá chết xuống sông, kênh rạch nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

Lồng cá của người dân trên sông Bồ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo nhận định ban đầu của Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền, nguyên nhân cá chết chủ yếu do thời tiết thay đổi làm lượng oxy hòa tan trong nước giảm. Bên cạnh đó, nhiều lồng nuôi có mật độ cá cao do cá đã đến kỳ thu hoạch nhưng tiêu thụ chậm, giá bán thấp nên người dân chưa xuất bán, khiến cá dễ bị thiếu oxy.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền cho biết, tình trạng tương tự đã xảy ra vào đầu tháng 7/2026 với gần 10 tấn cá nuôi lồng bị chết. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân tăng cường vận hành máy bơm nước, máy sục khí, nhất là vào ban đêm và sáng sớm; bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho cá, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó./.