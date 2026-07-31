Hy Lạp nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng đang tàn phá đảo du lịch Crete

Ngày 31/7, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp tiếp tục nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng đang tàn phá nhiều khu vực trên đảo du lịch Crete trong bối cảnh thời tiết đã bớt khắc nghiệt hơn.

Theo người phát ngôn lực lượng cứu hỏa, tình hình xung quanh khu vực Rethymno đã khả quan hơn nhưng các đám cháy rừng vẫn chưa được khống chế hoàn toàn và còn nhiều “điểm nóng."

Số liệu thống kê dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy trong hai ngày 29-30/7, lửa đã thiêu rụi khoảng 4.500 ha rừng ở phía Nam thành phố du lịch Rethymno khi gió thổi mạnh kết hợp với địa hình hiểm trở gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Ngoài đảo Crete, cháy rừng cũng đang bùng phát trên các đảo Paros, Kalymnos và Andros ở vùng biển Aegea. Hy Lạp đã đặt lực lượng chữa cháy và cơ quan bảo vệ dân sự trong tình trạng báo động toàn diện.

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Hy Lạp, nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm vùng Athens, đảo Crete, nhiều hòn đảo thuộc vùng biển Aegean và một phần bán đảo Peloponnese, đối mặt với nguy cơ cháy rừng "rất cao" trong ngày 31/7, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo 5 cấp của quốc gia này. Địa hình của Hy Lạp gồm hàng trăm hòn đảo nhỏ khiến việc triển khai nhanh lực lượng ứng phó khẩn cấp gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis ngày 30/7 cảnh báo Hy Lạp đang bước vào giai đoạn đầy thử thách, dù trước đó đã tránh được phần lớn các đợt nắng nóng gay gắt và các trận cháy rừng lớn như ở Pháp và Tây Ban Nha vào đầu mùa Hè.

Ông Mitsotakis nêu rõ tháng 8 hằng năm luôn là thời điểm khó khăn đối với Hy Lạp. Dự báo, điều kiện thời tiết sẽ còn diễn biến xấu hơn trong những ngày tới.

Trong tuần này đã có 3 lính cứu hỏa Hy Lạp thiệt mạng khi làm nhiệm chống "giặc lửa" trên đảo Crete và bán đảo Peloponnese.

Không chỉ Hy Lạp, Pháp cũng đang phải gồng mình chống chọi với các đám cháy rừng lan rộng. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ivan Vygivsky ngày 31/7 thông báo nước này đã cử một đội cứu hộ gồm 70 nhân viên và 15 xe chuyên dụng đến hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng tại Pháp sau khi có hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Giới chức tỉnh Gironde, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho biết đã xuất hiện một số tín hiệu khả quan trong cuộc chiến chống cháy rừng diện rộng ở phía Tây thành phố Bordeaux./.

EU điều máy bay và lính cứu hỏa hỗ trợ Pháp, Tây Ban Nha chống cháy rừng Tại Tây Ban Nha, 6 máy bay từ Hy Lạp, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đã được huy động. Bồ Đào Nha cử thêm 134 nhân viên cứu hỏa cùng 41 phương tiện cơ giới sang hỗ trợ trực tiếp trên mặt đất.