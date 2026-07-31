Cần Thơ: Chi hơn 27 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên, nhân viên mầm non công lập

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn, với mức hỗ trợ 960.000 đồng/người/tháng.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hơn 27,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố mỗi năm học.

Theo Nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách gồm giáo viên và nhân viên, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cấp học mầm non của Trường Thực hành Sư phạm trên địa bàn thành phố.

Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng trong một năm học. Những trường hợp đã được hưởng chính sách theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ không thuộc phạm vi áp dụng của nghị quyết này.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, việc ban hành chính sách nhằm thống nhất chế độ hỗ trợ sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa thành phố Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, khắc phục tình trạng áp dụng chính sách không đồng đều giữa các địa phương trước đây.

Đây cũng là giải pháp góp phần tạo động lực để đội ngũ giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu triển khai phổ cập giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

Năm học 2025-2026, toàn thành phố có 381 cơ sở giáo dục mầm non, gồm 329 trường công lập, 52 trường ngoài công lập và 3 trường liên cấp có cấp học mầm non. Tuy nhiên, địa phương hiện còn thiếu 1.032 giáo viên theo định mức quy định, trong đó thiếu 608 giáo viên trong biên chế do chưa tuyển dụng kịp thời.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, giáo viên mầm non là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở nhiều độ tuổi; đồng thời phải bảo đảm an toàn cho trẻ và thực hiện nhiều yêu cầu chuyên môn.

Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, thời gian làm việc thực tế thường kéo dài hơn quy định nhưng thu nhập còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thu hút và giữ chân đội ngũ.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống giáo viên, nhân viên mầm non, tạo nguồn tuyển dụng ổn định, từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trên địa bàn thành phố./.

Phổ cập giáo dục mầm non 3 - 5 tuổi, cần bổ sung gần 69.000 giáo viên Bên cạnh việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giảm tối đa thủ tục hành chính, các hội thi, phong trào để giảm áp lực cho giáo viên.

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