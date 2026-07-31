Giáo sư, Viện sỹ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc qua đời

Giáo sư, Viện sỹ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 10 phút sáng 31/7/2026, hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư, Viện sỹ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc sinh năm 1935, tại Hà Nội. Năm 1962, ông tốt nghiệp ngành Tâm lý học tại Đại học Tổng hợp Moskva (Nga) và tại đây, ông tiếp tục bảo vệ thành công luận án tiến sỹ năm 1971, luận án tiến sỹ khoa học năm 1977.

Ông được Đại học Tổng hợp Moskva phong làm giáo sư tâm lý học vào năm 1984 và được Viện Hàn lâm Khoa học chính trị Nga công nhận là viện sỹ vào năm 1999.

Ông tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào các năm 1971-1972. Từ năm 1972 đến 1981, ông làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục (thuộc Bộ Giáo dục) với chức danh Phó trưởng ban và Trưởng ban Tâm lý học. Năm 1980, ông giữ chức vụ Phó Viện trưởng và từ năm 1981-1987 là Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục.

Từ năm 1987 đến 1990, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thường trực dưới quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân.

Trong giai đoạn 1991 đến 2005, ông tham gia chủ nhiệm nhiều chương trình khoa học cấp nhà nước đồng thời tham gia thành lập và là viện trưởng đầu tiên của Viện nghiên cứu con người, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Trong sự nghiệp của mình, Giáo sư Phạm Minh Hạc đã xuất bản 18 cuốn sách với tư cách là tác giả và 40 cuốn sách với tư cách là đồng tác giả, chủ biên, đồng chủ biên về các đề tài tâm lý học, giáo dục học, nghiên cứu con người, giá trị học…, trong đó có các sách xuất bản bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông cũng là tác giả của hơn 100 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Giáo sư, Viện sỹ Phạm Minh Hạc được đánh giá là cây đại thụ của nền giáo dục và khoa học tâm lý Việt Nam. Trong vai trò là người đứng đầu ngành giáo dục, Giáo sư Phạm Minh Hạc đã có nhiều đề xuất và chỉ đạo triển khai mục tiêu quốc gia về xóa nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000.

Ông đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì./.

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