Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng công tác sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, hướng tới nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, tăng cường chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh.

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, tầm vóc, trí tuệ và kỹ năng sống.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung củng cố hệ thống y tế trường học, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe học sinh.

Một trong những nội dung trọng tâm là triển khai sổ sức khỏe điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh một cách đồng bộ, liên tục và thuận tiện.

Đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu 100% trường phổ thông nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường dành cho người khuyết tật có nhân viên y tế chuyên trách. Toàn bộ cơ sở giáo dục sẽ có phòng y tế riêng, được trang bị đầy đủ thuốc và thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục bảo đảm nguồn nước uống, nước sinh hoạt đạt quy chuẩn; các trường có tổ chức bữa ăn học đường phải đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm; toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh. Hệ thống công trình vệ sinh cũng sẽ được đầu tư đồng bộ, bảo đảm đạt chuẩn, trong đó có khu vệ sinh đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật.

Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe tiếp tục được tăng cường tại tất cả các cơ sở giáo dục. Theo kế hoạch, 100% học sinh sẽ được kiểm tra sức khỏe đầu năm học hoặc khám sàng lọc bệnh tật định kỳ và cập nhật thông tin vào sổ sức khỏe điện tử theo lộ trình triển khai.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên rà soát, hoàn thiện và triển khai các chính sách về sức khỏe học đường; bố trí, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác y tế trường học; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ chăm sóc sức khỏe học sinh.

Song song với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, nhân rộng các mô hình trường học an toàn, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người học.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm; tăng cường tư vấn tâm lý học đường; triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.

Bên cạnh đó, việc quản lý hồ sơ sức khỏe, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và quản lý bữa ăn học đường sẽ từng bước được số hóa, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai Chương trình; phối hợp với Sở Y tế cùng các sở, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Kinh phí triển khai được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, kết hợp lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án liên quan và huy động các nguồn lực xã hội hóa.

Việc triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh, hoàn thiện hệ thống y tế trường học và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo nền tảng để học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới./.

Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 hướng tới nâng cao chất lượng y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc và quản lý sức khỏe học sinh, góp phần phát triển toàn diện thể chất, tinh thần.