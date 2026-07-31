Cao Bằng tăng tiến độ thi công các trường vùng biên để kịp năm học mới

Những ngày cuối tháng 7/2026, trên các công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở ở biên giới Cao Bằng, hàng trăm kỹ sư, công nhân, các lực lượng đang chạy đua với thời gian để kịp tiến độ trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Tại dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Phục Hòa (xã Phục Hòa), không khí thi công luôn khẩn trương. Hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị được huy động làm việc liên tục.

Ông Nguyễn Thành Trung (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Khánh Hòa, Chỉ huy trưởng công trường) cho biết dự án hiện đã hoàn thành được gần 40% tiến độ. Đơn vị sẽ bàn giao một số hạng mục như lớp học, nhà hiệu bộ, khu nội trú trước ngày 30/8. Các hạng mục khác và một số hạ tầng kỹ thuật sẽ được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất…

Nhà thầu xây dựng dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà cũng đã bổ sung khoảng 70 công nhân, tập trung nhân lực, máy móc và vật liệu để hoàn thành các hạng mục phục vụ khai giảng năm học.

Ông Đinh Gia Long (Công ty Xây dựng thương mại Lạc Việt) chia sẻ những hạng mục thư viện, lớp học, nhà công vụ đang chuyển sang giai đoạn lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước… Áp lực tiến độ rất lớn nhưng đơn vị xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt nên phải nỗ lực cao nhất để hoàn thành trước thời hạn.

Mặc dù tiến độ chưa đạt đến 50% và rất khó để hoàn thành trước khai giảng năm học 2026-2027, nhưng một số đơn vị tham gia thực hiện vẫn tự ý dừng thi công hoặc thiếu giám sát, làm chậm tiến độ chung của các dự án.

Mặc dù có những ngày nắng, thời tiết thuận lợi nhưng nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần xây dựng giao thông 558 đang thi công dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đức Long vẫn tự ý dừng thi công, không có công nhân lái xe, lái máy trên công trường. Việc thiếu tinh thần trách nhiệm, không tuân thủ chỉ đạo của chủ đầu tư đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Còn tại dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Lũng Nặm, đơn vị giám sát chưa bám sát công trường, chưa kịp thời kiểm soát, đôn đốc và tham mưu điều phối thi công, để xảy ra tình trạng nhân lực, máy móc phân tán, một số chỉ đạo của chủ đầu tư chậm được thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu nếu các nhà thầu thi công hạ tầng không có mặt, không triển khai thi công tại hiện trường, khối lượng thi công không có chuyển biến, yêu cầu thay thế và xử lý theo quy định…

Các chiến sỹ Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phục Hòa. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cao Bằng đang thi công 11 dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở. Trở ngại lớn nhất của các dự án hiện nay là thiếu nhân công có tay nghề; thời tiết mưa thất thường; việc vận chuyển vật liệu, máy móc lên vùng cao khó khăn trong khi mốc thời gian cần hoàn thành không còn nhiều khiến một số dự án chậm tiến độ.

Để bù khối lượng công việc, các nhà thầu đã chủ động bổ sung nhân lực, tăng cường máy móc, linh hoạt điều phối vật tư và điều chỉnh kế hoạch thi công theo diễn biến thời tiết, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch…

Chính quyền các địa phương đã bám sát từng công trường, hạng mục, vùng các nhà thầu tháo gỡ khó khăn, bước hoàn thiện bộ máy tổ chức nhà trường, tuyển sinh với mục tiêu cao nhất là những ngôi trường mới phải sẵn sàng đón học sinh ngay trong năm học 2026-2027.

Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa Nông Minh Thắng nêu rõ xã đã rà soát số lượng học sinh trên địa bàn, đảm bảo tuyển đủ số lượng học sinh; hoàn thiện phương án tổ chức bộ máy, phân công giáo viên, quản lý học sinh nội trú. Khi trường chính thức đi vào hoạt động, công tác bảo đảm bếp ăn, chăm sóc sức khỏe, phòng cháy chữa cháy, an ninh sẽ được cấp ủy, chính quyền xã thực hiện ngay lập tức.

Để rút kinh nghiệm, tỉnh Cao Bằng đã vận hành thử nghiệm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh.

Theo Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh Nông Thị Thủy, trường có quy mô 31 lớp với 1.165 học sinh. Đến nay, các hạng mục lớp học, hiệu bộ, bếp ăn đã cơ bản hoàn thành, khu nhà công vụ và nội trú đang được gấp rút hoàn thiện. Nhà trường đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng đón học sinh ngay trong năm học 2026-2027.

Những ngôi trường nội trú liên cấp đang được xây dựng không chỉ là một công trình, mà đó còn là niềm tin, trách nhiệm và khát vọng đầu tư cho tương lai. Những trường học được xây dựng hôm nay chính là nền tảng để nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy những ước mơ lớn trong trái tim học sinh vùng biên cương Tổ quốc./.

Khẩn trương hoàn thành 11 trường phổ thông nội trú vùng biên Cao Bằng Các trường phổ thông nội trú không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập mà còn gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; qua đó xây dựng môi trường học tập toàn diện cho học sinh vùng biên.

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