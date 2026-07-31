Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên đường Đàm Quang Trung từ ngày 1/8

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Đàm Quang Trung (đoạn cổng khu vực cổng siêu thị Aeonmall Long Biên) từ ngày 1/8 nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên).

Để hạn chế xung đột trên đường Đàm Quang Trung (khu vực cổng siêu thị Aeonmall Long Biên - đối diện phạm vi rào chắn Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện ôtô từ cổng siêu thị Aeonmall Long Biên ra đường Đàm Quang Trung trong khung giờ từ 5h đến 23h hằng ngày.

Theo đó, các phương tiện ôtô trên đường Đàm Quang Trung có nhu cầu vào siêu thị Aeonmall Long Biên đi thẳng qua cổng trên đường Đàm Quang Trung-rẽ phải vào phố Nguyễn Ngọc Chân để đi vào cổng siêu thị trên đường Nguyễn Ngọc Chân hoặc cổng siêu thị trên đường Cổ Linh.

Để hạn chế lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường Đàm Quang Trung, Hà Nội tổ chức tăng cường hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường khác.

Cụ thể, đối với hướng Cổ Linh rẽ phải đi Đàm Quang Trung-Quốc lộ 5: các phương tiện lưu thông theo hướng Cổ Linh-Nguyễn Ngọc Chân-Đàm Quang Trung-Quốc lộ 5.

Đối với hướng Cổ Linh rẽ phải đi Đàm Quang Trung-quay đầu tại điểm mở trên đường Đàm Quang Trung đi Cầu Vĩnh Tuy: các phương tiện ưu tiên lưu thông theo hướng Cổ Linh-cầu vượt Cổ Linh-quay đầu trên điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh-rẽ phải đi cầu Vĩnh Tuy.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn…; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông, chủ đầu tư phối hợp cùng siêu thị Aeonmall Long Biên, Công an Phường Long Biên, Đội Cảnh sát giao thông số 5 và các bên có liên quan để đánh giá hiệu quả của phương án tổ chức giao thông làm cơ sở báo cáo liên ngành đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội thống nhất vị trí cắm biển hướng dẫn theo phương án tổ chức điều chỉnh được chấp thuận.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao xung quanh khu vực rào chắn thi công và siêu thị Aeonmall./.

Hà Nội triển khai nhiều phương án điều tiết giao thông phù hợp trong ngày bầu cử Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực có khả năng tập trung đông người và các tuyến dẫn vào điểm bầu cử.