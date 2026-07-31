Đề xuất đầu tư thêm một trạm dừng nghỉ trên cao tốc nối giữa Huế-Đà Nẵng

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc đầu tư trạm dừng nghỉ tại Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn (thành phố Huế)-Hoà Liên (thành phố Đà Nẵng).

Theo báo cáo, hiện nay, trên phạm vi Dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên, phía trái tuyến đã được đầu tư, đưa vào khai thác một trạm dừng nghỉ đặt tại Km1+200 thuộc địa bàn thành phố Huế, phía phải tuyến chưa có trạm dừng nghỉ.

Trong khi đó, quá trình thực hiện Dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hoà Liên, Bộ Xây dựng đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương và phê duyệt điều chỉnh dự án với tiến độ cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh thủ tục pháp lý, triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Theo kế hoạch tiến độ chi tiết trạm dừng nghỉ phía phải tuyến được chủ đầu tư đề xuất xây dựng, sau khi đã tính toán rút ngắn tối đa các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức xây dựng, dự kiến đến ngày 24/12/2026 mới lựa chọn xong nhà đầu tư. Thời gian thi công bắt đầu từ thời điểm có mặt bằng dự kiến vào tháng 1/2027; thời gian hoàn thành vào khoảng quý I/2028.

Nhìn nhận việc chậm hoàn thành trạm dừng nghỉ sẽ làm chậm triển khai thu phí tại Dự án cao tốc La Sơn-Hoà Liên, căn cứ quy định tại Nghị định 130/2024 ngày 10/10/2024 của Chính phủ và văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam, chủ đầu tư đề xuất đầu tư một số công trình dịch vụ công thiết yếu (đường ra vào trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe, khu vệ sinh, không gian nghỉ ngơi) thuộc trạm dừng nghỉ Km52+600 bên phải tuyến bằng nguồn chi phí dự phòng và chi phí còn dư của chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác để thực hiện, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

Theo tính toán của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chi phí đầu tư các công trình dịch vụ công thiết yếu của trạm dừng nghỉ bên phải tuyến khoảng 30 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027.

Nhà đầu tư được lựa chọn sau này sẽ đầu tư các hạng mục còn lại của trạm dừng nghỉ và có trách nhiệm hoàn trả vào ngân sách nhà nước chi phí đầu tư công trình thiết yếu đã được thực hiện.

Trường hợp Bộ Xây dựng chấp thuận, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ triển khai các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo quy định.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên nối giữa thành phố Huế với Đà Nẵng với chiều dài 65km. Dự án có điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn, thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế; điểm cuối tại Km66, nút giao Hòa Liên, thuộc xã Hòa Liên, thành phố Đà Nẵng.

Theo thiết kế, dự án mở rộng mặt đường và các công trình trên tuyến đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, vận tốc thiết kế từ 60-80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc./.

Bộ Xây dựng ra ‘tối hậu thư’ với nhà đầu tư chậm tiến độ Bộ Xây dựng kiên quyết xử lý trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đối với các nhà đầu tư vi phạm về tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông chậm tiến độ.