Kiều bào - cầu nối lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Phạm Khánh Nam, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” tiếp tục khẳng định yêu cầu xây dựng nền đối ngoại và ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Trong tiến trình đó, cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được xác định là một bộ phận không tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hình ảnh quốc gia không chỉ được xây dựng thông qua các hoạt động ngoại giao cấp cao, những hiệp định hợp tác hay các diễn đàn đa phương, mà còn được vun đắp từ sự hiện diện, uy tín và những đóng góp tích cực của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài.

Mỗi hoạt động giao lưu văn hóa, mỗi chương trình giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật, giáo dục hay mỗi việc làm trách nhiệm trong đời sống thường nhật đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Nam cho biết thực tiễn những năm qua cho thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang phát huy vai trò ngày càng rõ nét trong công tác đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa. Không chỉ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế thông qua đầu tư, thương mại, chuyển giao tri thức và kiều hối, kiều bào còn là cầu nối hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa Việt Nam với các nước sở tại. Đây cũng là một trong những nguồn lực quan trọng để phát huy sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ về hình ảnh, thương hiệu và uy tín quốc gia.

Tại Cộng hòa Liên bang Đức, cộng đồng người Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của nước sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Các hội đoàn, doanh nghiệp, trường học tiếng Việt, cơ quan truyền thông và nhiều tổ chức cộng đồng đã chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, hợp tác giáo dục, các hoạt động thiện nguyện và hướng về cội nguồn, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Đức.

Kiều bào tại Đức tổ chức Lễ cầu siêu, tri ân các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Nhiều cơ quan truyền thông của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, trong đó có Tạp chí Hương Việt là một trong những đơn vị truyền thông tích cực đồng hành cùng cộng đồng trong nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Việc tổ chức các chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, tham gia các lễ hội đa văn hóa tại Đức để giới thiệu văn hóa, áo dài, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế, cũng như đồng hành với các diễn đàn doanh nghiệp, chương trình giao lưu văn hóa và các sự kiện cộng đồng đã góp phần tạo thêm những kênh quảng bá hiệu quả về hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, năng động và hội nhập.

Điều đáng ghi nhận là ngày càng nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thu hút sự tham gia của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân sở tại.

Những hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt mà còn tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam. Đây chính là biểu hiện sinh động của ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân, nơi sự tin cậy được xây dựng từ những tiếp xúc trực tiếp và sự đồng cảm giữa con người với con người.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đổi mới công tác thông tin đối ngoại và phát huy sức mạnh mềm quốc gia đặt ra ngày càng rõ nét.

Mỗi bài viết, mỗi sản phẩm truyền thông, mỗi chương trình giao lưu văn hóa, mỗi sáng kiến kết nối doanh nghiệp hay hợp tác giáo dục đều có thể trở thành một kênh truyền tải hiệu quả hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Khi được kết nối và phát huy đúng mức, các nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, bổ trợ tích cực cho hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Từ thực tiễn đó, việc tiếp tục hoàn thiện các cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với các hội đoàn, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và các tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng.

Việc khuyến khích các sáng kiến về ngoại giao văn hóa, kết nối doanh nghiệp, hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong công tác đối ngoại sẽ góp phần mở rộng không gian hợp tác, tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với quê hương, đồng thời nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh quốc gia.

Theo ông Nam, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên trường quốc tế, việc phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng có ý nghĩa chiến lược.

Với tri thức, kinh nghiệm, uy tín xã hội và mạng lưới quan hệ quốc tế ngày càng rộng mở, kiều bào không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia mà còn là một bộ phận quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia.

Khi được tạo điều kiện để đồng hành cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, các địa phương và các tổ chức trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển, nhân văn và hội nhập sâu rộng với thế giới, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên phát triển mới./.

Trại Hè Việt Nam 2026 lan tỏa tình yêu tiếng Việt trong thế hệ kiều bào trẻ Chương trình giao lưu tiếng Việt tại Huế quy tụ hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo không gian giao lưu, học hỏi và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

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