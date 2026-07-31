TP Hồ Chí Minh: Nghiên cứu quy định phạt “thẻ vàng,” "thẻ đỏ" đối với tàu cá vi phạm IUU

Ngày 31/7, tại Cơ sở 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường (phường Bà Rịa), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo IUU thành phố, đã làm việc với các đơn vị liên quan và các xã, phường trọng điểm đánh bắt, khai thác hải sản trên địa bàn để khắc phục triệt để các tồn tại theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp phối hợp nghiên cứu ban hành quy định riêng của thành phố phạt "thẻ vàng" (hạn chế phạm vi, thời gian hoạt động) và "thẻ đỏ" (tước quyền đánh bắt, thu bằng thuyền trưởng) đối với các tàu vi phạm các quy định IUU để tăng tính răn đe.

Đối với các tàu cá mất kết nối, ngay khi mất tín hiệu, cơ quan chức năng phải gửi ngay văn bản và tin nhắn yêu cầu chủ tàu/thuyền trưởng đến làm việc, giải trình trong vòng 5 ngày.

Sau 5 ngày không phối hợp cần tiến hành xử lý nghiêm, kể cả việc cưỡng chế xử lý ngay ngoài khơi chứ không chờ 60 ngày như quy định.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt thiết bị giám sát (GPS) cho 157 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động còn lại và ấn định thời gian hoàn thành cụ thể; đến ngày 10/8 tới phải xử lý xong các trường hợp mất kết nối từ năm 2025 trở về trước đang còn tồn đọng và giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề án số hóa toàn bộ lĩnh vực IUU theo mô hình "Sổ tay điện tử"; các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đồng bộ Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), đảm bảo 100% tàu cá thực hiện thủ tục cập, rời cảng trên hệ thống này trước ngày 1/9/2026.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ tham mưu các chính sách hỗ trợ ngư dân, bao gồm: chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không đủ điều kiện và hỗ trợ kinh phí lắp đặt, phí thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình (VMS)…

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan, xã, phường đã nêu những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải như: hạ tầng cảng cá tại huyện Cần Giờ chưa đáp ứng được nhu cầu bốc dỡ của hơn 300 tàu cá tại khu vực, dẫn đến việc kiểm soát sản lượng và thủ tục xuất nhập bến gặp khó khăn. Hệ thống eCDT còn bất cập như: dữ liệu chưa đồng bộ, thiếu chức năng ký số điện tử và quy trình xác minh thông tin giữa các địa phương còn chậm.

Công tác quản lý đội tàu cũng gặp khó do tình trạng tàu cá đã bán sang tỉnh khác nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên vì vướng quy định đặc thù của địa phương mua.

Ngoài ra, việc xử lý các tàu mất kết nối VMS gặp khó khăn khi chủ tàu đã qua đời hay đang điều trị bệnh, hoặc tàu thường xuyên neo đậu tại các bãi ngang, bến tự phát khó kiểm soát…

Đến cuối tháng 7/2026, các phường, xã, đặc khu đã thực hiện lắp đặt thiết bị GPS trên 198 tàu đang neo đậu và đang khẩn trương lắp đặt 157 tàu còn lại./.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Nhật ký điện tử giảm 70% thời gian kiểm tra tàu cá Ngày 25/7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành hướng dẫn cài đặt phần mềm trên điện thoại và sử dụng nhật ký khai thác điện tử cho chủ tàu tại cảng cá Lộc An, giúp giảm 70% thời gian kiểm tra tàu cá.