Tiếp tục chi trả hơn 318 tỷ đồng cho các trái chủ trong vụ Trương Mỹ Lan

Ngày 31/7, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa thực hiện chi trả đợt 10 tiền thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền hơn 318,1 tỷ đồng thu được từ việc các cá nhân, tổ chức hoàn trả và xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan.

Đây là đợt chi trả mới nhất nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Theo Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án được tổ chức thi hành theo Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081,5 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc các mã trái phiếu được bản án xác định.

Đối với các mã trái phiếu không thuộc phạm vi bản án, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức thi hành án và không thực hiện chi trả.

Trong đợt chi trả thứ 10, số tiền được phân bổ đạt 1,0575% trên số tiền được thi hành án. Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc chi trả cho 42.607 trái chủ.

Đối với 501 trường hợp chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản, cơ quan thi hành án đã thực hiện gửi tiết kiệm theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án.

Trước đó, từ tháng 6/2025-5/2026, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 9 đợt chi trả với tổng số tiền nhiều nghìn tỷ đồng cho các trái chủ theo tỷ lệ tương ứng với nguồn tiền thu hồi được.

Riêng ngày 30/7/2026, cơ quan này đã hoàn tất việc thanh toán bổ sung cho các trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án hoặc đã bổ sung đầy đủ thông tin tài khoản sau các đợt chi trả trước.

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ ngày 1/7/2026, Luật Thi hành án dân sự năm 2025 và Thông tư số 72/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính đã có hiệu lực.

Theo đó, người nộp phí thi hành án dân sự thuộc diện người có công với cách mạng được miễn phí, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày và một số đối tượng khác theo quy định sẽ được xem xét miễn, giảm phí thi hành án.

Đối với các đợt chi trả tiếp theo, những trường hợp thuộc diện miễn, giảm phí phải nộp đơn đề nghị kèm tài liệu chứng minh để được xem xét theo quy định.

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản mà bản án xác định thuộc trách nhiệm thi hành án của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan.

Đồng thời, cơ quan này yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đang bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Khi có thêm nguồn tiền từ việc xử lý tài sản và chuyển giao từ ngân hàng, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức các đợt chi trả tiếp theo cho các trái chủ.

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người được thi hành án và người có quyền, nghĩa vụ liên quan thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh chính thức của cơ quan thi hành án, không truy cập các đường dẫn không chính thống, không tụ tập đông người để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận các thông tin sai lệch.

Cơ quan này khẳng định đang tập trung toàn bộ nguồn lực để đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ./.

Hơn 40.200 trái chủ đã được nhận bồi hoàn trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất chi trả đợt 1 hơn 7.000 tỷ đồng cho hơn 40.000 trái chủ và cá nhân có liên quan mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.