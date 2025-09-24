Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 23/9/2025 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Quyết định nêu rõ việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 742) như sau:

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thay ông Dương Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Công Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng (thay ông Trần Hồng Thái, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng).

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (thay ông Nghiêm Xuân Cường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh là thành viên Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (23/9/2025).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 9/4/2025 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thi hành án.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ./.

