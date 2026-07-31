Đắk Lắk: Khởi tố Giám đốc Trung tâm giáo dục vì thu học phí sai quy định

Ngày 31/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” trong vụ án hình sự đã được khởi tố trước đó, xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp Sông Cầu (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk).

Liên quan đến vụ việc này, ngày 1/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự xảy ra từ năm 2023 đến năm 2025 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp Sông Cầu.

Sau khi khởi tố vụ án, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 28/7, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ,” gồm: Võ Thanh Bình (sinh năm 1967, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp Sông Cầu), Nguyễn Phi Long (sinh năm 1968, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Yên, nguyên Giám đốc Trung tâm), Huỳnh Tấn Anh (sinh năm 1975, Phó Giám đốc Trung tâm) và Ngô Hải Cường (sinh năm 1983, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm).

Theo hồ sơ vụ án, năm học 2023-2024, ông Huỳnh Tấn Anh phụ trách lĩnh vực giáo dục thường xuyên đã trực tiếp tham mưu cho ông Nguyễn Phi Long thu học phí mức 300.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh lớp 10B1, lớp 10B2-Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên.

Đến năm học 2024-2025, ông Huỳnh Tấn Anh tiếp tục tham mưu cho ông Võ Thanh Bình thu mức học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng đối với các học sinh lớp 10B1, 10B2, 11B1, 11B2. Tổng số học sinh phải đóng học phí trong 2 năm học là 188 em.

Việc làm này không đúng quy định tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) và Điều 5 Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT ngày 6/1/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh tổng số tiền hơn 437 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật./.

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