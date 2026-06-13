Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1058/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cụ thể, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như sau:

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng ban (thay nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Phó Trưởng ban. Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực (thay ông Nguyễn Hải Ninh, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng ban.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (thay ông Nguyễn Hữu Đông, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Nội chính Trung ương). Ông Lê Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (thay ông Nguyễn Quốc Đoàn, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay ông Lê Hải Bình, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đồng Nai, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, An Giang, Vĩnh Long và Quảng Ninh là Thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng cũng bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo như sau:

Chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến các tài sản phải tổ chức thi hành án dân sự và tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Bản án tuyên giao Ngân hàng SCB quản lý, xử lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2026./.

Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan được giảm án tù Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản."