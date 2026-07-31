Ngày 31/7, tại hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Nghệ An đã trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các thỏa thuận hợp tác cho 25 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 4,2 tỷ USD vào tỉnh Nghệ An.

Hội nghị cũng công bố điều chỉnh quy hoạch cũng mở ra không gian phát triển chiến lược toàn diện, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển. Qua đó, đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng động lực của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu biểu dương sự chủ động của tỉnh và sự đồng hành của các Bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng Quy hoạch và chuẩn bị Hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vùng đất “địa linh, nhân kiệt,” giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học, tự lực, tự cường và trọng nghĩa tình. Những phẩm chất đó đã giúp Nghệ An vượt qua điều kiện khắc nghiệt để vươn lên. Văn hóa không chỉ là di sản để bảo tồn, mà đã trở thành nguồn lực nội sinh, tạo niềm tin, kỷ luật lao động, khát vọng cống hiến và sức hấp dẫn riêng của môi trường đầu tư.

Bên cạnh đó, Nghệ An có một tổ hợp lợi thế hiếm có: không gian tự nhiên rộng lớn, hội tụ miền núi, trung du, đồng bằng, đô thị, biên giới và biển; nằm trên trục Bắc-Nam, đồng thời là cửa ngõ ra biển của Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan; có thành phố Vinh là trung tâm lớn về giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ của Bắc Trung Bộ; có Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An, Khu kinh tế Đông Nam và hệ thống công nghiệp đang hình thành. “Chính sự kết hợp giữa con người, văn hóa, vị trí địa chiến lược, dư địa phát triển và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đã tạo nên lợi thế khác biệt của Nghệ An.”

Cũng theo Phó Thủ tướng, bất chấp những khó khăn, thách thức của tình hình khu vực và quốc tế, tỉnh Nghệ An có những chuyển biến tích cực, rõ nét, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,65%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 14 năm qua, đứng thứ 2 trong khu vực Bắc Trung Bộ; trong đó, công nghiệp là động lực dẫn dắt (chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 23,02%); xuất khẩu bứt phá vượt bậc (kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 3,1 tỷ USD, tăng 58,4%); thu hút đầu tư đạt kết quả nổi trội (vốn FDI đăng ký đạt 2,41 tỷ USD, đứng thứ 5 cả nước). Những con số này thể hiện sự khát vọng, quyết tâm đổi mới và nỗ lực vươn lên của Nghệ An trong tổng thể bức tranh phát triển kinh tế-xã hội của vùng và cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Theo quy hoạch điều chỉnh, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia; phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển. Tỉnh là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch; đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông-Tây với Lào và tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%, GRDP bình quân đầu người đạt 165-190 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.150 nghìn tỷ đồng.

Trong lĩnh vực xã hội, Nghệ An đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%, Ngành Y tế phấn đấu đạt 17 bác sỹ và trên 50 giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 97,5%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,5-1,5%/năm; 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; Về môi trường, 99% chất thải nguy hại, 97% rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn.

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại; nền kinh tế phát triển đạt trình độ cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; chất lượng sống của nhân dân đạt mức cao; quốc phòng-an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Quy hoạch xác định 3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, quy hoạch thiết kế không gian phát triển theo cấu trúc "1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế, 6 vùng đô thị động lực."

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính, định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế tự do, giữ vai trò hạt nhân thu hút đầu tư vào công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển.

Hai cực tăng trưởng gồm cực phía Nam với hạt nhân là Vinh gắn với Cửa Lò, phát triển thành trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ và cực phía Bắc gồm Hoàng Mai-Đông Hồi gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn, tập trung phát triển công nghiệp, cảng biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông-lâm sản và logistics.

Ba vùng không gian phát triển gồm vùng đồng bằng, ven biển; vùng trung du; vùng miền núi phía Tây.

Bốn trụ cột phát triển là công nghiệp; thương mại, dịch vụ hiện đại; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển. Năm hành lang kinh tế gồm: Hành lang ven biển; hành lang đường Hồ Chí Minh; hành lang Quốc lộ 7A kết nối Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn; hành lang Quốc lộ 48A; và hành lang cao tốc Vinh-Thanh Thủy kết hợp Quốc lộ 46, tạo mạng lưới kết nối với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. Sáu vùng đô thị động lực gồm: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân (Con Cuông), hình thành mạng lưới đô thị có tính liên kết, tạo dư địa phát triển mới và nâng cao sức cạnh tranh của toàn tỉnh.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các thỏa thuận hợp tác cho doanh nghiệp. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết, kể từ khi đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2015, VSIP luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ rất hiệu quả của Lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Doanh nghiệp đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp phép dự án. Tỉnh cũng luôn chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã và đang ưu tiên đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng chiến lược như đường cao tốc, cảng hàng không và cảng biển nhằm tăng cường năng lực kết nối logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và khẳng định vị thế của tỉnh Nghệ An là điểm đến đầu tư uy tín, hấp dẫn và giàu tiềm năng phát triển.

Cũng tại hội nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các thỏa thuận hợp tác cho 25 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 4,2 tỷ USD./.

Nghệ An thông qua hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 Theo Quy hoạch, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và có đóng góp quan trọng ở tầm quốc gia.