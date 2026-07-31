Ông Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu

Sáng 31/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Lý Công Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bum Tở, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Lý Công Hậu trúng cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, với 49/49 phiếu.

Ông Lý Công Hậu sinh ngày 28/8/1981, dân tộc Hà Nhì, quê quán xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu; trình độ: Cử nhân Ngân hàng-Tài chính (Đại học Kinh tế Quốc dân), Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lý Công Hậu đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mường Tè (cũ); Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu.

Ông Lý Công Hậu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cương vị được giao, ông sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận lực cùng tập thể Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh; quan tâm, lắng nghe giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân và cử tri.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Minh Hải, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả, ông Hoàng Minh Hải trúng cử Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh với 49/49 phiếu.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, gồm: Thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền; xem xét, quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh năm 2026; xem xét, quyết định phân cấp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh; ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực, thu hút, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh không còn phù hợp với các quy định mới của pháp luật...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra.

Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan trình, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm để Hội đồng Nhân dân tỉnh có đủ cơ sở xem xét, quyết định đúng đắn, bảo đảm chất lượng và hiệu quả...

Sau phiên khai mạc, các đại biểu chia về các tổ, thảo luận, triển khai các nội dung theo chương trình kỳ họp, dự kiến bế mạc trong ngày./.

Bà Tẩn Thị Quế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Bà Tẩn Thị Quế sinh ngày 17/7/1979, quê quán xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu; trình độ: Đại học Sư phạm ngành Sinh-Hóa, Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng; cao cấp lý luận chính trị.