Tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng mới cho Cần Thơ và vùng ĐBSCL

Sáng 31/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thành phố Cần Thơ về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa của một số dự án trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết về Khu đô thị du lịch sinh thái Phong Điền và dự án sân golf kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng thể thao đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và giữ vững mục tiêu quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, đây là dự án động lực, trọng điểm của thành phố, đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và đang được triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.

Trước đây, thành phố có đề xuất cơ chế đặc thù liên quan đến thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến nay, hồ sơ đang được các bộ, ngành xem xét theo quy định.

Thành phố Cần Thơ không kiến nghị thêm cơ chế đặc thù cho dự án; mong muốn các bộ, ngành tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh công tác thẩm định để hồ sơ sớm được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với Dự án sân golf kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng thể thao, theo Điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, thành phố định hướng phát triển một số dự án sân golf gắn với phát triển hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ, nhằm tạo sản phẩm du lịch chất lượng cao, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thành phố đang gặp hai nhóm vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật, khiến các dự án đã có trong quy hoạch rất khó triển khai trên thực tế.

Thành phố kiến nghị được tạo điều kiện để tháo gỡ vướng mắc qua việc được thí điểm thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đề xuất này không làm ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia nhưng sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn lớn trong thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển du lịch, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển. Vì vậy, các bộ, ngành Trung ương cần đồng hành, phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trọng tâm trước mắt là tập trung xử lý dứt điểm những dự án còn ách tắc, qua đó hình thành các động lực tăng trưởng mới cho Cần Thơ nói riêng và toàn vùng nói chung.

Cho biết Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Phong Điền hiện đang trong quá trình thẩm định, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ có thông báo gửi các bộ liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định, gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp.

Theo Phó Thủ tướng, nếu khơi thông được dự án này sẽ tạo bước chuyển căn bản đối với sự phát triển du lịch, dịch vụ của Cần Thơ. Vì vậy, Bộ Tài chính chủ trì, hỗ trợ địa phương, phấn đấu đến ngày 10/8 hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Liên quan đến dự án sân golf kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng thể thao, Phó Thủ tướng nhận định các quy định hiện hành của Luật Đất đai cũng như chủ trương của Đảng cơ bản không có vướng mắc lớn. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn vướng mắc liên quan đến Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ xem xét trước ngày 15/8 nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho Cần Thơ cũng như các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tạo điều kiện để địa phương triển khai hiệu quả các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của toàn vùng./.

Định hình chiến lược phát triển đô thị thông minh Đồng bằng sông Cửu Long Cần Thơ sẽ xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đô thị thống nhất, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu từ TW đến địa phương; giữa các cơ quan quản lý, hình thành nền tảng dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp.