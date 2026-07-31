Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ của các quyết sách Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới lãnh đạo, quản trị đất nước hiệu quả.

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Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương; hiểu đúng để hành động thống nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
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KẾT LUẬN SỐ 18-KL/TW HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2 BCH TW ĐẢNG KHÓA XIV

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ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

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