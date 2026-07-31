Hải Phòng có 9/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra

Chiều 31/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 7, được kết nối trực tuyến đến 114 xã, phường, đặc khu.

Theo đó, 7 tháng của năm 2026, Hải Phòng có 9/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, phân tích sâu sát tình hình thực tiễn của đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương, ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm thành phố đạt 14,49% là thách thức rất lớn đối với thành phố cũng như các cấp, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2026. Theo đó, ông đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch: kịch bản tăng trưởng kinh tế và kịch bản giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2026, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đạt 13% và giải ngân đạt tỷ lệ 100% trong năm 2026.

Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Nghị quyết và Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên; trong đó tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ đề ra theo từng ngành, lĩnh vực, dự án cụ thể, bảo đảm tiến độ và mục tiêu đề ra.

Cùng đó, các đơn vị, địa phương tập trung đôn đốc thực hiện triệt để, hiệu quả các giải pháp xử lý 151 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng; hoàn thành phương án xử lý đối với 995 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trong quý 3 theo đúng chỉ đạo của Trung ương để bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; trong đó bố trí vốn tập trung, không dàn trải, ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn, dự án tạo động lực tăng trưởng, tạo nguồn thu và sức lan tỏa lớn.

Đồng thời, các đơn vị triển khai hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố.

Trong 7 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng cơ bản ổn định, các ngành sản xuất duy trì tăng trưởng khá tốt, có 9/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Có 3/12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản đề ra trong 7 tháng, đó là tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp; thu hút vốn đầu tư nước ngoài và số doanh nghiệp thành lập mới.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chưa đạt như kỳ vọng, một số chủ đầu tư và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp là: Ninh Giang 39%, Chí Linh 37%, Vĩnh Bảo 32%, Hồng Bàng 32%, Phú Thái 30%, Bắc Thanh Miện 26%, Tân Kỳ 26%, Kiến Hải 24%, Trần Liễu 19%. Có 1/24 cụm công nghiệp chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, đó là Cụm công nghiệp Quang Phục...

Hải Phòng tổ chức thành công Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và khởi động Khu Thương mại tự do.

Thành phố tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, khu kinh tế, bến cảng, nhà ở xã hội và các công trình, dự án trọng điểm; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển logistics và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị các địa phương, đơn vị nêu trên khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu./.

Hải Phòng: Khu kinh tế chuyên biệt tạo bước phát triển đột phá Hải Phòng sắp thành lập khu kinh tế chuyên biệt với hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư công nghệ cao, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững.

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