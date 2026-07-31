Hai 'ông lớn' Amazon và Apple công bố kết quả kinh doanh ấn tượng

Ngày 30/7, tập đoàn Amazon công bố kết quả kinh doanh quý 2 vượt kỳ vọng của giới phân tích, với doanh thu tăng trưởng nhờ sự mở rộng của mảng điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và chip.

Doanh thu của Amazon trong quý 2 đạt hơn 200 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ Amazon Web Services (AWS) - bộ phận điện toán đám mây của tập đoàn - tăng 37%, đạt 42,2 tỷ USD.

Amazon cho biết hai mảng liên quan đến AI gồm dịch vụ đám mây AI và chip AI đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng ở mức ba chữ số, với doanh thu thường niên vượt 25 tỷ USD mỗi mảng.

Sau khi công bố báo cáo, cổ phiếu Amazon tăng hơn 7% trong giao dịch ngoài giờ. Kết quả này được xem là tín hiệu hỗ trợ cho nỗ lực của tập đoàn trong việc chứng minh hiệu quả từ các khoản đầu tư lớn vào AI.

Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho biết AWS đang tăng trưởng mạnh và có thể trở thành một mảng kinh doanh đạt doanh thu hàng nghìn tỷ USD mỗi năm trong dài hạn.

Ông cũng khẳng định Amazon vẫn tiếp tục phát triển các mô hình AI riêng, đồng thời cung cấp cho khách hàng quyền tiếp cận nhiều mô hình AI khác từ các nhà phát triển bên ngoài.

Amazon hiện duy trì các khoản đầu tư và hợp tác trị giá hàng tỷ USD với các công ty AI như OpenAI và Anthropic. Tập đoàn cũng nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên 220 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến trước đó là 200 tỷ USD.

Tập đoàn Apple cùng ngày cũng công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất vượt dự báo của thị trường, trong báo cáo tài chính cuối cùng của ông Tim Cook trên cương vị Giám đốc điều hành (CEO). Tuy nhiên, triển vọng doanh thu quý tới thấp hơn kỳ vọng khiến cổ phiếu công ty giảm trong giao dịch sau giờ.

Doanh thu của Apple trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 109,4 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận đạt 29,8 tỷ USD, tăng 27%.

Kết quả kinh doanh được thúc đẩy nhờ nhu cầu mạnh đối với iPhone, sự phục hồi tại thị trường Trung Quốc và tăng trưởng tại các khu vực mà Apple đang hoạt động. Doanh thu iPhone tăng 22%, đạt 54,3 tỷ USD; doanh thu máy tính Mac tăng 29%.

Mảng dịch vụ, bao gồm App Store, iCloud, Apple Music và quảng cáo, tăng 12% lên 30,7 tỷ USD, nhưng thấp hơn dự báo của giới phân tích.

Apple dự báo doanh thu quý hiện tại sẽ tăng khoảng 9-11%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường, do những hạn chế về nguồn cung trước nhu cầu mạnh đối với iPhone và Mac. Thông tin này khiến cổ phiếu Apple có thời điểm giảm 8% trong giao dịch ngoài giờ.

Theo kế hoạch, ông John Ternus sẽ đảm nhiệm vị trí CEO Apple từ ngày 1/9, trong khi ông Tim Cook chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành. Ông Cook đã lãnh đạo Apple từ năm 2011, sau khi kế nhiệm nhà đồng sáng lập Steve Jobs.

Trong khi nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng AI, Apple được đánh giá có cách tiếp cận thận trọng hơn trong lĩnh vực này.

Cổ phiếu Apple gần đây được hỗ trợ nhờ niềm tin của nhà đầu tư, trong bối cảnh công ty đạt mức vốn hóa khoảng 5.000 tỷ USD./.

Apple báo lãi vượt kỳ vọng trong quý cuối nhiệm kỳ của CEO Tim Cook Nhu cầu iPhone mạnh mẽ, sự phục hồi nhanh chóng tại thị trường Trung Quốc và mức tăng trưởng hai con số ở mọi khu vực hoạt động đã giúp "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đạt kết quả ấn tượng.