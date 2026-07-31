Vietjet được vinh danh với giải thưởng Hàng không Hybrid hàng đầu tại Hàn Quốc

Vietjet vừa được vinh danh với bộ ba danh hiệu “Hãng hàng không Hybrid hàng đầu” (Best Hybrid Airline), “Trải nghiệm ẩm thực trên không tốt nhất” (Best Inflight Food Experience) và “Dịch vụ xuất sắc” (Excellence Service Award) tại “Giải thưởng người tiêu dùng Hàn Quốc 2026” (Korea Consumer Awards 2026 - KCA).

Đây là lần thứ hai liên tiếp Vietjet chiến thắng tại KCA, giải thưởng thường niên do kênh truyền thông hàng đầu Hàn Quốc DongA Ilbo tổ chức, tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ và vị thế của hãng tại một trong những thị trường quốc tế trọng điểm.

Korea Consumer Awards tôn vinh các thương hiệu được tin chọn tại Hàn Quốc, dựa trên khảo sát của khách hàng kết hợp với đánh giá chuyên môn từ Hội đồng giám khảo.

Vietjet là thương hiệu hàng không nước ngoài duy nhất chiến thắng hai năm liên tiếp và được vinh danh trong nhóm 39 thương hiệu uy tín nhất dành cho khách hàng tại xứ sở Kim Chi năm 2026.

Giải thưởng năm thứ 7 ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của Vietjet mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện, linh hoạt và giá trị cho hành khách Hàn Quốc, thông qua mạng bay rộng khắp toàn cầu, đội tàu bay hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Sau hơn một thập kỷ khai thác đến Hàn Quốc từ năm 2014, Vietjet đã vận chuyển hơn 15 triệu lượt hành khách giữa hai nước, trở thành một trong những hãng hàng không lớn nhất kết nối Việt Nam và Hàn Quốc.

Hãng hiện khai thác 11 đường bay thẳng từ Seoul (Incheon) và Busan đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Hải Phòng, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Vietjet giành chiến thắng lớn với bộ ba danh hiệu tại Giải thưởng người tiêu dùng Hàn Quốc 2026. (Nguồn: Vietnam+)

Từ tháng 10 năm nay, Vietjet sẽ mở rộng lựa chọn bay cho hành khách với các đường bay đến châu Âu.

Với mô hình Hybrid, Vietjet kết hợp chi phí hợp lý với dịch vụ chất lượng, mang đến nhiều lựa chọn hạng vé từ Eco, Deluxe, SkyBoss đến Business, đáp ứng đa dạng nhu cầu của hành khách.

Mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình kết nối mà còn là trải nghiệm trọn vẹn với thực đơn món nóng đa dạng mang đậm hương vị Việt Nam và quốc tế như Phở, bánh mì, cà phê sữa đá…, giúp hành khách thưởng thức ẩm thực Việt ngay từ khi bắt đầu hành trình.

Đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, cùng sự phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, tận tâm của phi hành đoàn và những chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngay trên độ cao 10.000m vào các dịp đặc biệt, đem lại các trải nghiệm bay đáng nhớ và đầy cảm hứng cho hành khách.

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đồng thời tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Vietjet với các giải thưởng về chuyển đổi số và giải thưởng phát triển bền vững toàn cầu, nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách và hướng tới mục tiêu chung của ngành hàng không.

Trước đó, Vietjet cũng là “Hãng hàng không được tin chọn” tại KCA 2025, “Thương hiệu được người tiêu dùng Hàn Quốc yêu thích” và "Thương hiệu tốt nhất cho khách hàng tại Hàn Quốc” trong năm 2023.

Hãng hàng không cũng giành được các giải thưởng quốc tế của nhiều tổ chức uy tín như Skytrax, World Business Outlook, AirlineRatings…và luôn nằm trong nhóm các hãng bay an toàn hàng đầu thế giới nhiều năm liền.

Về Vietjet: ​ Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Hãng đang khai thác 135 tàu bay, đặt hàng gần 600 tàu bay bao gồm cả tàu bay thân rộng và thân hẹp. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. ​ Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings... ​ Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com./.