Apple báo lãi vượt kỳ vọng trong quý cuối nhiệm kỳ của CEO Tim Cook

Tập đoàn công nghệ Apple vừa công bố báo cáo tài chính ấn tượng, vượt qua mọi kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, những dự báo ảm đạm cho quý hiện tại đã khiến các nhà đầu tư thất vọng, kéo giá cổ phiếu lao dốc ngay sau bản báo cáo thu nhập của Tổng giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook.

Nhu cầu iPhone mạnh mẽ, sự phục hồi nhanh chóng tại thị trường Trung Quốc và mức tăng trưởng hai con số ở mọi khu vực hoạt động đã giúp "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đạt kết quả ấn tượng.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 4-6/2026, tổng doanh thu của Apple tăng 16%, đạt 109,4 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng tăng vọt 27% lên mức 29,8 tỷ USD.

Kết quả này còn nhận được lực hỗ trợ từ khoản hoàn thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt hồi năm 2025, nhưng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tháng 2/2026.

Về mảng phần cứng, doanh số iPhone tăng tới 22%, mang về 54,3 tỷ USD nhờ xu hướng khách hàng liên tục nâng cấp lên các mẫu mới nhất.

Doanh thu từ máy Mac cũng ghi nhận mức tăng 29%, cho thấy việc tăng giá bán không hề làm giảm sức mua của người tiêu dùng.

Trong khi đó, mảng dịch vụ, bao gồm App Store, iCloud, Apple Music và quảng cáo, tăng 12%, đạt 30,7 tỷ USD, thấp hơn một chút so với ước tính của giới phân tích.

Bức tranh tươi sáng phần nào bị phủ bóng khi Apple đưa ra mức dự báo tăng trưởng doanh thu chỉ từ 9% đến 11% trong quý hiện tại, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Nguyên nhân chính do những hạn chế về chuỗi cung ứng.

Trả lời giới phân tích, ông Cook cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung bắt nguồn từ nhu cầu đối với iPhone và Mac tăng mạnh ngoài dự kiến. Cảnh báo này lập tức đẩy giá cổ phiếu Apple giảm tới 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Dù vậy, trong thông cáo báo chí, ông Cook vẫn tự hào khẳng định Apple vừa trải qua quý kết thúc vào tháng Sáu rực rỡ nhất lịch sử, với mức tăng trưởng doanh thu hai con số trên cả ba mảng iPhone, Mac và dịch vụ, cũng như tại mọi khu vực địa lý.

Đây được xem là bản báo cáo tài chính cuối cùng của ông Cook trên cương vị CEO. Theo kế hoạch, ông John Ternus, người vừa cùng ông Cook chủ trì cuộc họp báo cáo với giới phân tích, sẽ chính thức tiếp quản vị trí CEO từ ngày 1/9 tới. Ông Cook sẽ lùi về giữ chức Chủ tịch điều hành hội đồng quản trị. Trước đó, ông đã dẫn dắt Apple từ năm 2011, tiếp quản vị trí này ngay trước khi nhà đồng sáng lập Steve Jobs qua đời.

Trên thị trường chứng khoán, Apple vừa chạm mốc giá trị vốn hóa 5.000 tỷ USD trong tuần này. Thách thức lớn nhất hiện nay đối với Apple là giá chip nhớ, linh kiện cốt lõi cho các thiết bị điện tử, đang ngày càng đắt đỏ.

Hồi tháng 6/2026, hãng đã phải tăng giá bán máy tính Mac và máy tính bảng iPad do chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng vọt dưới tác động của cơn sốt AI, song vẫn giữ nguyên giá bán iPhone.

Ông Cook thừa nhận hiện tại còn quá sớm để đánh giá tác động dài hạn của việc tăng giá này đối với nhu cầu tiêu dùng.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào chiến lược định giá của Apple cho dòng điện thoại thông minh thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới và được đồn đoán sẽ có thêm phiên bản màn hình gập.

Trong tuần này, hãng cũng vừa tung ra chương trình "Apple Upgrade," cho phép khách hàng tại Mỹ mua trả góp hàng tháng đối với iPhone và các thiết bị khác./.

Apple lên kế hoạch cho thuê iPhone với giá từ 17,99 USD/tháng Sau khi vượt qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản, khách hàng có thể chọn thuê iPhone hoặc Apple Watch với thời hạn 1-2 năm; các dòng máy tính Mac và iPad, thời gian thuê có thể lên tới 2-3 năm.