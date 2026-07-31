Cần Thơ: Phấn đấu có 1.400 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên vào năm 2030

Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao; đồng thời đưa trên 80% sản phẩm OCOP lên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Đây là bước đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực nông thôn trong giai đoạn mới.

Nâng chất sản phẩm, hướng tới 10 sản phẩm OCOP 5 sao

Theo kế hoạch, Cần Thơ không chỉ mở rộng số lượng sản phẩm đạt chuẩn mà còn tập trung nâng cao chất lượng theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thành phố phấn đấu nâng cấp 50% số sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng; trên 30% sản phẩm được nâng từ 3 sao lên 4 sao. Đồng thời, 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP các cấp và các chủ thể OCOP sẽ được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý, sản xuất và phát triển thị trường.

Địa phương cũng ưu tiên phát triển các sản phẩm chế biến, sản phẩm làng nghề, sản phẩm quà tặng, sản phẩm phục vụ du lịch và các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Thay vì tập trung vào số lượng, Cần Thơ lựa chọn hướng đi theo chiều sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và tăng cường truy xuất nguồn gốc.

Khách nước ngoài tham quan và mua sắm tại chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Nguyễn Hằng/ TTXVN)

Song song đó, thành phố sẽ phát triển vùng nguyên liệu ổn định gắn với chuỗi giá trị nhằm bảo đảm nguồn cung, đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn và hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng.

Việc tuân thủ quy định về sử dụng logo, nhãn hiệu theo từng hạng sao OCOP cũng được xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao uy tín và khả năng nhận diện sản phẩm.

Theo thống kê, hiện Thành phố Cần Thơ có hơn 900 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 đến 5 sao. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng cao chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ

Một trong những trọng tâm của Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm. Thành phố đặt mục tiêu trên 80% sản phẩm OCOP được quảng bá, tiêu thụ trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi; đồng thời phát triển thêm 10 điểm giới thiệu, bán sản phẩm gắn với các điểm du lịch, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Cùng với việc mở rộng kênh phân phối, Cần Thơ sẽ hỗ trợ các chủ thể OCOP ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển thương mại điện tử, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Thực tế, nhiều chủ thể OCOP trên địa bàn đã chủ động đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường. Hợp tác xã Kỳ Như hiện có 11 sản phẩm OCOP, trong đó có một sản phẩm đạt 5 sao và 10 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm chế biến từ cá thát lát của hợp tác xã đã được phân phối tại nhiều tỉnh, thành phố và có mặt trong hệ thống siêu thị. Đơn vị cũng đang hoàn thiện các điều kiện để đưa sản phẩm vào thị trường Hoa Kỳ và Hàn Quốc, hướng tới mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị thương hiệu.

Những quả xoài tượng da xanh của Cần Thơ xuất khẩu. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Song song với xúc tiến thương mại, Cần Thơ đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm tăng tính minh bạch cho sản phẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP và kế hoạch phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2026-2030.

Hiện hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa chỉ check.cantho.gov.vn tiếp tục được vận hành, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất và các chứng nhận của sản phẩm. Ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã thu thập dữ liệu định vị GPS của 546 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; đồng thời cấp mã QR truy xuất nguồn gốc cho 321 chủ thể với 621 sản phẩm.

Theo định hướng của thành phố, cùng với việc đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch và sử dụng bao bì thân thiện môi trường, các chủ thể OCOP sẽ được khuyến khích đầu tư xây dựng tài sản sở hữu trí tuệ thông qua đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực.

Đây được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và từng bước đưa các sản phẩm OCOP Cần Thơ tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao trong thời gian tới./.

Cần Thơ: Hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển Tại Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI đã thông qua 48 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn tới.