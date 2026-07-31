Giá dầu giảm sau biến động mạnh do lo ngại về an ninh khu vực

Giá dầu thế giới khép phiên giao dịch ngày 30/7 với đà giảm sau một phiên biến động mạnh, khi giới đầu tư đánh giá tác động từ đề xuất thành lập liên minh hàng hải do Saudi Arabia dẫn dắt nhằm tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực Biển Đỏ.

Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 1,71 USD, tương đương 1,88%, xuống còn 89,03 USD/thùng.

Trong phiên, giá dầu biến động mạnh và có thời điểm dầu Brent tăng lên 93,31 USD/thùng sau khi Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của nhau.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 87 xu Mỹ, tương đương 1,03%, xuống 83,59 USD/thùng, sau khi có lúc chạm mức cao 85,94 USD/thùng.

Saudi Arabia đang thúc đẩy việc thành lập một liên minh nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng tại eo biển Bab el-Mandeb, Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết 14 quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Sudan và Djibouti, đã ra tuyên bố chung ủng hộ sáng kiến thành lập lực lượng phòng thủ hàng hải đa quốc gia này.

Tuần trước, lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia, đe dọa tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ - một lộ trình thay thế quan trọng khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ông John Kilduff, đối tác tại công ty Again Capital, nhận định: "Thị trường đang có cảm giác rằng sẽ có một lượng lớn nguồn cung được đưa ra thị trường khi tình hình được giải quyết. Điều này đang hạn chế khả năng giá dầu tăng mạnh.”

Theo cơ quan thông tấn Iran (ILNA), Iran và Oman tiếp tục đàm phán về việc quản lý eo biển Hormuz. Trước đó một ngày, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc các nước trong khu vực cùng quản lý tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa của Capital Economics, cho rằng việc Oman vẫn duy trì đối thoại với Iran có thể là tín hiệu cho thấy đã có những tiến triển trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường năng lượng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2.

Theo ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade, chừng nào việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro thì "phần bù rủi ro" trong giá dầu sẽ chưa thể biến mất.

Ông cho rằng kỳ vọng vào giải pháp ngoại giao là tín hiệu tích cực, nhưng thị trường vẫn đang phản ánh thực tế các cuộc không kích và xung đột vẫn tiếp diễn.

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Một diễn biến khác làm gia tăng lo ngại về nguồn cung là việc các tàu chở dầu dự kiến bốc hàng tại cảng của Liên doanh Đường ống Caspi (CPC) đã chuyển hướng rời Biển Đen sau khi một tàu bị trúng đạn trong lúc đang bốc hàng tại cảng hôm 31/7.

Trong khi đó, hai nguồn tin trong ngành cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Perm của Lukoil ở Nga, làm hư hại và buộc một phân xưởng chưng cất dầu thô phải ngừng hoạt động.

Chuyên gia Hamad Hussain của Capital Economics nhận định rằng trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua nhiều điểm trung chuyển hàng hải quan trọng bị gián đoạn và lượng dầu tồn kho đang sụt giảm nhanh, giá dầu hoàn toàn có thể tăng cao hơn mức hiện nay./.

Giá dầu áp sát mốc 90 USD/thùng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Giá dầu thô Brent kỳ hạn đã tăng khoảng 7%, lên mức 89,94 USD/thùng; giá dầu WTI cũng tăng khoảng 6,9%, lên mức 84,69 USD/thùng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran.