Giá vàng ngày 31/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Phiên giao dịch ngày 30/7, giá vàng thế giới tăng khi đồng USD suy yếu và lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới đầu tư cũng giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách.

Tính đến 17 giờ 40 phút GMT (0 giờ 40 phút sáng 31/7 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.104,59 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8 tăng 1,6%, chốt phiên ở mức 4.160,60 USD/ounce.

Giá vàng hầu như không biến động sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) giảm 0,1% trong tháng 6/2026, đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng hạ nhiệt của lạm phát có thể chỉ mang tính tạm thời khi xung đột leo thang trở lại tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2%, lên 58,79 USD/ounce; giá bạch kim tăng 2,5%, lên 1.652,32 USD/ounce; trong khi giá palladium tăng 4,4%, lên 1.301,39 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 31/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 31/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji:

​