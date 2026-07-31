Giá vàng tăng khi đồng USD suy yếu và thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Phiên giao dịch ngày 30/7, giá vàng thế giới tăng khi đồng USD suy yếu và lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giới đầu tư cũng giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách.

Tính đến 17 giờ 40 phút GMT (00 giờ 40 phút sáng 31/7 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.104,59 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8 tăng 1,6%, chốt phiên ở mức 4.160,60 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,8% khi đồng yen tăng giá, trong lúc thị trường vẫn theo dõi sát khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ đang suy yếu. Đồng USD mất giá khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài, qua đó hỗ trợ nhu cầu vàng.

Giá vàng hầu như không biến động sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) giảm 0,1% trong tháng 6/2026, đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng hạ nhiệt của lạm phát có thể chỉ mang tính tạm thời khi xung đột leo thang trở lại tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, nhận định số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tích cực hơn đôi chút so với kỳ vọng của thị trường và hiện tại môi trường lạm phát nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, theo ông Melek, cuộc xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Điều này có thể khiến áp lực lạm phát, vốn đã giảm trong vài tháng qua, quay trở lại.

Thị trường cũng cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cuối cùng sẽ phải có phản ứng trước diễn biến này, qua đó giúp giá vàng vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 4.150 USD/ounce và 4.200 USD/ounce.

Trong cuộc họp ngày 29/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất. Sau khi tuyên bố chính sách được công bố, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu, song không làm rõ Fed sẽ hành động như thế nào trong thời gian tới.

Điều này khiến thị trường lúng túng trong việc đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 là 61%, giảm so với mức khoảng 77% trước cuộc họp vừa qua.

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông thường, việc lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Bên cạnh đó, báo cáo khác của Chính phủ Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tăng ít hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2%, lên 58,79 USD/ounce; giá bạch kim tăng 2,5%, lên 1.652,32 USD/ounce; trong khi giá palladium tăng 4,4%, lên 1.301,39 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều ngày 30/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 137,70-141,70 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất, đồng USD lên mức cao nhất trong một tháng Đồng USD neo ở mức cao nhất trong một tháng, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này.

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