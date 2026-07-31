Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 30/7 đã bác bỏ một nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran, đánh dấu thất bại mới nhất của các nghị sỹ đảng Dân chủ trong nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bỏ phiếu với kết quả 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống là lần thứ hai trong vòng hai tuần qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh thất bại tại Thượng viện.

Mặc dù các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Thượng viện tiếp tục nhận thất bại trong nỗ lực hạn chế cuộc chiến tại Iran, nhưng họ cho rằng những rạn nứt mới trong sự phản đối từ phía đảng Cộng hòa có thể tạo ra cơ hội thay đổi.

Theo tờ Politico, các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ tin rằng việc giao tranh giữa Iran và Mỹ tái diễn - cùng với việc xung đột kéo dài - có thể thúc đẩy thêm sự ủng hộ từ một nhóm nhỏ nghị sỹ đảng Cộng hòa đang bất đồng với chính quyền.

Ít nhất một nghị sỹ đảng Cộng hòa, Thượng nghị sỹ Thom Tillis của bang Nam Carolina, cho biết ông sẽ xem xét lại lá phiếu của mình vào tháng 9.

Chỉ có ba nghị sỹ đảng Cộng hòa đi ngược lại lập trường của Tổng thống và cùng với các nghị sỹ đảng Dân chủ ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh nếu không có sự cho phép của Quốc hội, tương tự như nhiều cuộc bỏ phiếu trước đây.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ hy vọng quan điểm của các nghị sỹ đảng Cộng hòa sẽ thay đổi nếu Quốc hội trở lại sau kỳ nghỉ Hè và xung đột vẫn tiếp diễn.

Cuộc bỏ phiếu ngày 30/7 là nỗ lực thứ 13 của các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Thượng viện nhằm buộc các nghị sỹ đảng Cộng hòa phải thể hiện quan điểm về việc ủng hộ cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng.

Thượng viện mới chỉ một lần thông qua nghị quyết phản đối chiến tranh, trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 6. Nghị quyết được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua khi đó đã bị Nhà Trắng bỏ qua, dù mục tiêu chính của các nghị sỹ đảng Dân chủ là duy trì sự chú ý của công chúng đối với vấn đề này hơn là thực sự thay đổi luật.

Tổng thống Trump cho rằng các cuộc bỏ phiếu này không có giá trị pháp lý và đã từ chối tuân thủ các nghị quyết trên.

Cuộc bỏ phiếu này là một trong những phép thử cụ thể cuối cùng đối với các thượng nghị sĩ về cuộc xung đột quân sự trước khi họ rời Washington vào tuần tới để bước vào kỳ nghỉ của Quốc hội kéo dài qua Ngày Lao động (7/9). Các nghị sỹ gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với sức ép từ cử tri tại địa phương về cuộc chiến và tác động kinh tế của nó, đặc biệt là giá xăng tăng vọt.

Ngay cả một số nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng cho rằng tình hình có thể thay đổi khi Quốc hội trở lại vào tháng 9, chưa đầy 2 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn khác đang dần tan vỡ và số thương vong tiếp tục gia tăng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 29/7 cho biết các lực lượng Mỹ đã hoàn tất một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Theo các quan chức, cuộc tấn công đó đã bị đánh chặn thành công.

Những thất bại liên tiếp của các nghị quyết về quyền lực chiến tranh khiến nhiều người phản đối cuộc chiến chuyển mục tiêu sang một hướng khác: nguồn tài chính cho các hoạt động quân sự. Họ cho rằng Tổng thống Trump không thể phớt lờ quyền kiểm soát ngân sách liên bang của Quốc hội./.

Mỹ không kích hàng chục mục tiêu quân sự ở miền Nam Iran với quy mô cực lớn Một quan chức Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành một đợt không kích dữ dội nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự ở miền Nam Iran với quy mô lớn gấp 2 lần đợt không kích trước đó.