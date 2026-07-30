Ngành du lịch Cuba gần như tê liệt hoàn toàn

Ngành du lịch Cuba đang rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng dưới tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và tình trạng thiếu nhiên liệu, buộc gần 3/4 số khách sạn ở nước này phải đóng cửa và nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế đã rút khỏi thị trường.

Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết ngành du lịch nước này hiện "gần như tê liệt hoàn toàn." Khoảng 73% khách sạn trên cả nước đã đóng cửa, đẩy 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh.

Trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba và tạo việc làm cho hơn 300.000 người.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng, đồng thời xác nhận 7 chuỗi khách sạn quốc tế từng quản lý gần một nửa số phòng khách sạn của đảo quốc này đã chấm dứt hoạt động tại Cuba.

Khó khăn của ngành du lịch càng gia tăng sau khi Cuba thông báo thiếu nhiên liệu hàng không hồi tháng Hai, khiến nhiều hãng hàng không của Canada, Nga và châu Âu tạm dừng các đường bay tới quốc đảo Caribe này.

Theo truyền thông Cuba, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này chỉ đón khoảng 360.000 lượt khách quốc tế, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, Cuba đón 1,81 triệu lượt khách quốc tế, mức thấp nhất kể từ năm 2002 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2,6 triệu lượt được Chính phủ đề ra.

Trong số các doanh nghiệp rút khỏi Cuba có nhiều tập đoàn khách sạn lớn của Tây Ban Nha như Meliá Hotels International, Iberostar và Barceló. Meliá cho biết đã chấm dứt hoạt động 34 khách sạn ở Cuba từ ngày 24/7, với lý do môi trường hoạt động, pháp lý, kinh tế và tài chính tại nước này ngày càng khó khăn.

Việc các doanh nghiệp Tây Ban Nha rút lui cũng đánh dấu sự kết thúc hơn 3 thập kỷ hiện diện của các tập đoàn khách sạn nước ngoài tại một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của Cuba.

Sự sụt giảm mạnh của ngành du lịch đang gây thêm áp lực lên nền kinh tế Cuba, vốn nhiều năm qua phải đối mặt với tình trạng thiếu ngoại tệ, lạm phát cao, thiếu hụt hàng hóa và các lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ./.

Quốc hội Cuba thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội Trong số các chủ đề nghị sự có việc đánh giá tiến độ của chính phủ hướng tới các mục tiêu năm 2026, đặc biệt chú trọng đến những chuyển đổi kinh tế và xã hội trong những tháng gần đây.