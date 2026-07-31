Venezuela và Chile khởi động lộ trình bình thường hóa quan hệ

Ngày 30/7, Chính phủ Venezuela và Chile thông báo bắt đầu triển khai lộ trình từng bước bình thường hóa quan hệ song phương, mở đường cho việc khôi phục đầy đủ quan hệ giữa hai nước.

Theo tuyên bố chung, trong giai đoạn đầu, hai bên nhất trí khôi phục quan hệ lãnh sự nhằm bảo đảm công tác bảo hộ công dân và cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Venezuela và Chile đang sinh sống tại mỗi nước.

Tuyên bố nhấn mạnh sáng kiến này được xây dựng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và tinh thần đoàn kết Mỹ Latinh đã gắn kết Venezuela và Chile kể từ khi hai quốc gia mới thành lập nền cộng hòa.

Hai bên khẳng định tiến trình bình thường hóa sẽ được thúc đẩy thông qua đối thoại mang tính xây dựng, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, nguyên tắc đối đẳng và tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế.

Động thái trên được xem là bước đi đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương sau giai đoạn gián đoạn trong những năm gần đây./.

Căng thẳng giữa Venezuela và Tòa án Hình sự Quốc tế gia tăng Caracas cho rằng ICC bị sử dụng như một công cụ chính trị, kéo theo việc làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia cũng như quyền tự quyết và chủ quyền của các dân tộc.