Giá vàng trong nước tiếp tục đi lên, giao dịch quanh mức 143,2 triệu đồng

Sáng 31/7, giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm cũng nâng thêm 18 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 139,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 139,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 143,2 triệu đồng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.087 USD/ounce, tăng 40 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.338 đồng/USD, tăng tới 18 đồng so với hôm qua (30/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên trước. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.600-26.470 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm thêm 20 đồng so với phiên trước.

Tại Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp niêm yết ở mức 26.090-26.470 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD so với chốt phiên trước. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.070-26.460 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng tăng khi đồng USD suy yếu và thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất Tính đến 17 giờ 40 phút GMT, giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.104,59 USD/ounce; trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8 tăng 1,6%, chốt phiên ở mức 4.160,60 USD/ounce.