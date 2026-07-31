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Giá vàng trong nước tiếp tục đi lên, giao dịch quanh mức 143,2 triệu đồng

Sáng 31/7, giá vàng SJC tăng mạnh tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng, tỷ giá trung tâm cũng tăng mạnh, thị trường vàng nội địa duy trì đà tăng và chênh lệch giá mua-bán cao.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước giao dịch quanh mức 143,2 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước giao dịch quanh mức 143,2 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng 31/7, giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm cũng nâng thêm 18 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 139,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 139,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 143,2 triệu đồng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.087 USD/ounce, tăng 40 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.338 đồng/USD, tăng tới 18 đồng so với hôm qua (30/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên trước. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.600-26.470 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm thêm 20 đồng so với phiên trước.

Tại Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp niêm yết ở mức 26.090-26.470 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD so với chốt phiên trước. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.070-26.460 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
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