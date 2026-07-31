Xuất khẩu càphê Việt Nam-điểm sáng trong bức tranh thương mại EU

Nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU) từ Việt Nam tăng 9% về giá trị trong 5 tháng đầu năm 2026, được thúc đẩy chủ yếu bởi sự gia tăng khối lượng càphê xuất khẩu.

Đây là một trong những điểm sáng nổi bật trong báo cáo thương mại nông sản mới nhất do Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 30/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, bức tranh tổng thể cho thấy thặng dư thương mại nông sản của Liên minh châu Âu đạt 19,4 tỷ euro trong 5 tháng đầu năm, tăng 1 tỷ euro so với cùng kỳ 2025 dù cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu đều giảm về tổng giá trị.

Về xuất khẩu, kim ngạch đạt 96,9 tỷ euro, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai nguyên nhân chính dẫn đến sụt giảm là do giá ca cao lao dốc mạnh (giảm 45%) kéo xuất khẩu sang Vương quốc Anh, vốn là thị trường lớn nhất của Liên minh châu Âu đi xuống 3%; và việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất giảm tới 28%, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến các nước vùng Vịnh khác.

Điểm tích cực là xuất khẩu sang Ai Cập tăng mạnh 36% nhờ lúa mì, và xuất khẩu sang Ukraine tăng 11% với mức tăng cao nhất ở mặt hàng rượu mạnh.

Về nhập khẩu, tổng kim ngạch giảm 5%, còn 77,5 tỷ euro, chủ yếu do nhập khẩu các sản phẩm từ ca cao, ngũ cốc và cây có dầu đều thu hẹp, kéo theo sụt giảm nhập khẩu từ các nước sản xuất ca cao lớn tại châu Phi gồm Bờ Biển Ngà, Nigeria, Cameroon và Guinea.

Trong bức tranh nhập khẩu, Việt Nam và Argentina nổi lên là những điểm sáng hiếm hoi trong đó nhập khẩu từ Argentina tăng 10% nhờ hạt hướng dương, còn nhập khẩu từ Việt Nam tăng 9% nhờ càphê. Nhóm hàng hoa quả và hạt các loại cũng ghi nhận mức tăng 4% về giá trị.

Ủy ban châu Âu đánh giá thương mại nông sản Liên minh châu Âu "duy trì được sức bền" trong bối cảnh nhiều biến động địa chính trị và thị trường, thặng dư thương mại tăng lên phản ánh khả năng thích ứng và tính cạnh tranh bền vững của ngành nông nghiệp khối này./.

Thị trường nông sản tuần qua: Giá càphê giảm, gạo xuất khẩu chịu áp lực Thị trường càphê đang đánh giá tác động từ thông báo được Tổng thống Trump đưa ra về việc áp dụng mức thuế mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia.

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