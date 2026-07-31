Nửa năm khởi sắc, Vinatex chủ động ứng phó trước biến động của thị trường

Kết thúc nửa đầu năm 2026, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) ghi nhận bức tranh tài chính khởi sắc với lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với doanh thu, cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác quản trị.

Tuy nhiên, trước những thay đổi lớn từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 24/7, lãnh đạo Tập đoàn xác định phải nhanh chóng đánh giá lại tương quan cạnh tranh, chủ động thích ứng để hoàn thành kế hoạch năm 2026 và chuẩn bị nền tảng cho năm 2027.

Lợi nhuận tăng gấp hơn 4 lần tốc độ tăng doanh thu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, 6 tháng đầu năm 2026, Vinatex đạt doanh thu thuần 9.494 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận trước thuế đạt 930,4 tỷ đồng, tăng tới 39,5%. Việc tốc độ tăng lợi nhuận cao gấp hơn bốn lần tốc độ tăng doanh thu là điểm sáng đáng chú ý, phản ánh hiệu quả tiêu thụ sản phẩm và năng lực quản trị chi phí, giá thành ngày càng được cải thiện, qua đó nâng cao biên lợi nhuận gộp. Bên cạnh đó, hoạt động cân đối thu-chi tài chính chuyển biến tích cực cùng với đóng góp gia tăng từ khối công ty liên doanh, liên kết cũng góp phần quan trọng vào kết quả chung.

Riêng trong quý 2/2026, đà tăng trưởng thể hiện rõ nét hơn khi doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.007,9 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 786,2 tỷ đồng, tăng 18,4%. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 574,8 tỷ đồng, tăng 45,2%, chiếm gần 62% kết quả lợi nhuận của cả 6 tháng. Sau thuế, Tập đoàn ghi nhận 525,8 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trong quý, tăng mạnh 57,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực này đến từ sự đóng góp đồng đều của hai ngành sản xuất chủ lực. Ngành Sợi ghi nhận tỷ lệ huy động thiết bị đạt 98% công suất, sản lượng hoàn thành 58% kế hoạch năm. Trong khi đó, ngành May tiếp tục duy trì vững chắc vị thế tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của toàn Tập đoàn.

Đại diện Vinatex đánh giá nhìn lại nửa đầu năm có thể thấy công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Vinatex đã được triển khai linh hoạt và phát huy hiệu quả rõ rệt trước một thị trường còn nhiều biến động. Doanh thu tiếp tục tăng trưởng trong khi giá vốn tăng chậm hơn, giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp; cân đối thu-chi tài chính chuyển biến tích cực; chi phí quản lý được kiểm soát phù hợp với quy mô hoạt động. Công tác quản trị hàng tồn kho, công nợ và vốn lưu động cũng được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trong khi đóng góp từ các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục gia tăng.

Trên cơ sở đó, Vinatex xác định thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực và tài sản, nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm và sử dụng vốn; đồng thời phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm tổ chức vận hành phù hợp hơn với xu hướng công nghệ và nâng cao khả năng thích ứng trước biến động thị trường.

Chính sách thuế mới của Hoa Kỳ: Thách thức đan xen cơ hội

Tại Hội thảo thị trường tháng 7/2026 do Vinatex tổ chức mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex Lê Tiến Trường đã có những phân tích sâu về tác động của chính sách thuế mới mà Hoa Kỳ áp dụng từ ngày 24/7/2026. Theo ông, chính sách này đã hình thành các "tầng thuế quan" khác nhau giữa các nền kinh tế, làm thay đổi đáng kể tương quan cạnh tranh trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh tác động của chính sách thuế mới không thể chỉ đánh giá qua mức thuế bình quân đơn thuần, mà cần phân tích đồng thời nhiều yếu tố: thuế tối huệ quốc (MFN), thuế bổ sung thực tế, cơ cấu mặt hàng, nguồn gốc nguyên liệu và khả năng dịch chuyển đơn hàng giữa các quốc gia.

Một điểm đáng lưu ý được người đứng đầu Vinatex chỉ ra là trong khi doanh số bán lẻ quần áo tại Hoa Kỳ vẫn tăng nhẹ về giá trị danh nghĩa, kim ngạch nhập khẩu lại suy giảm và quy mô tồn kho không thay đổi đáng kể. Điều này cho thấy phần tăng doanh thu chủ yếu phản ánh yếu tố giá và thuế, trong khi sản lượng tiêu thụ thực tế đang có xu hướng thu hẹp.

"Bối cảnh này đòi hỏi các đơn vị phải đánh giá lại vị thế cạnh tranh theo từng ngành hàng, phân khúc và mắt xích của chuỗi giá trị; chủ động nhận diện cả rủi ro đối với hàng may mặc lẫn những cơ hội mới đối với sợi, vải, nguyên liệu và các khâu sản xuất trung gian," Chủ tịch Vinatex nhận định.

Từ nhận định trên, ông Lê Tiến Trường yêu cầu công tác nghiên cứu thị trường phải được thực hiện có hệ thống, đi trước hoạt động kinh doanh và chuyển hóa thành các quyết định cụ thể về thị trường, khách hàng, sản phẩm và giá bán.

Việc phân tích cần đi sâu đến từng nhóm hàng, đặc điểm tiêu dùng và mức độ nhạy cảm của nhu cầu đối với giá, từ đó xác định biên độ thương lượng phù hợp. Chủ tịch Vinatex đặc biệt lưu ý cần tránh cả hai khuynh hướng cực đoan: giảm giá thiếu cơ sở do sức ép ngắn hạn từ khách hàng, hoặc giữ giá cứng nhắc dẫn đến mất đơn hàng và suy giảm công suất.

Các ban sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp thành viên được yêu cầu chủ động rà soát, khảo sát, phát triển những thị trường xuất hiện lợi thế mới từ thay đổi tương quan thuế quan, nhất là đối với sợi, vải và sản phẩm trung gian nhằm đa dạng hóa đầu ra, khai thác sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng và chuẩn bị sẵn thị trường cho năm 2027. Tuy nhiên, việc lựa chọn thị trường phải đồng thời xem xét hiệu quả, khả năng thanh toán, yêu cầu xuất xứ và mức độ rủi ro, không chạy theo lợi thế thuế quan đơn thuần.

Về kết quả kinh doanh gần nhất, Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu cho biết kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn tiếp tục đạt tích cực, tạo cơ sở vững chắc để tin tưởng Vinatex sẽ hoàn thành tốt, thậm chí hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Dù vậy, lãnh đạo Tập đoàn cũng thẳng thắn lưu ý các đơn vị không được chủ quan, khi biên lợi nhuận của cả ngành Sợi và ngành May đang có xu hướng thu hẹp do giá nguyên liệu, giá bán, cơ cấu đơn hàng và chi phí đầu vào còn nhiều biến động.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng và điều hành theo các kịch bản về đơn hàng, nguyên liệu, tỷ giá, logistics; đồng thời duy trì kỷ luật quản trị, kiểm soát chặt chi phí, dòng tiền, công nợ, tồn kho và vốn lưu động, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.

Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu cũng nhấn mạnh nhiệm vụ ổn định và giữ chân người lao động. Các đơn vị cần tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động; chủ động cân đối nguồn lực để chăm lo tiền lương, thưởng và phúc lợi cuối năm phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh./.

Hoa Kỳ áp thuế bổ sung: Doanh nghiệp dệt may bị tác động như thế nào? Mức thuế bổ sung 12,5% theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ được áp dụng thay cho mức thuế nền tạm thời 10% và dệt may là một trong những ngành chịu tác động trực tiếp.