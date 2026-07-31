Microsoft lập kỷ lục về mức tăng vốn hóa trong phiên 30/7

Trong phiên giao dịch ngày 30/7, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Microsoft tăng gần 450 tỷ USD.

Đây là mức tăng giá trị vốn hóa trong một phiên lớn nhất từng được ghi nhận đối với một doanh nghiệp niêm yết.

Động lực đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, triển vọng tăng trưởng của mảng điện toán đám mây Azure và những tín hiệu cho thấy các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu mang lại hiệu quả.

Giá cổ phiếu của Microsoft chốt phiên tăng hơn 15%, đưa vốn hóa thị trường của tập đoàn lên khoảng 3.350 tỷ USD.

Theo dữ liệu của LSEG, mức tăng gần 450 tỷ USD trong một phiên đã vượt kỷ lục trước đó của hãng sản xuất chip Nvidia, khi vốn hóa doanh nghiệp này tăng 441 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 9/4/2025.

Trước đà bứt phá này, giá cổ phiếu Microsoft từng ghi nhận diễn biến kém tích cực so với các doanh nghiệp khác trong nhóm "Bộ bảy quyền lực" (Magnificent Seven) .

Tính đến trước phiên giao dịch ngày 30/7, giá cổ phiếu của tập đoàn đã giảm hơn 18% kể từ đầu năm 2026.

Một chuyên gia của công ty quản lý đầu tư Zacks Investment Management, nhận định Microsoft đã công bố một quý kinh doanh rất tích cực, đồng thời đưa ra những thông điệp mà thị trường mong đợi khi các động lực tăng trưởng chủ yếu tiếp tục đến từ mảng điện toán đám mây và AI.

Kết quả kinh doanh mới nhất cũng củng cố niềm tin rằng các khoản đầu tư quy mô lớn của Microsoft vào AI đang bắt đầu phát huy hiệu quả, qua đó phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng chi phí dành cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán có thể tăng nhanh hơn nhu cầu thực tế.

Sau báo cáo kết quả kinh doanh, ít nhất chín công ty môi giới đã nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Microsoft.

Theo tổng hợp của LSEG, mức giá mục tiêu bình quân hiện đạt 560,9 USD/cổ phiếu. Microsoft cho biết kế hoạch đầu tư vẫn không thay đổi.

Doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 50 tỷ USD cho chi tiêu vốn trong quý đầu tiên của năm tài chính 2027 và khoảng 175 tỷ USD trong cả năm 2026, chủ yếu để mở rộng hạ tầng phục vụ AI và điện toán đám mây.

Đối với quý đầu tiên của năm tài chính mới, Microsoft dự báo doanh thu của nền tảng điện toán đám mây Azure sẽ tăng 45% nếu loại trừ tác động của biến động tỷ giá. Mức dự báo này cao hơn đáng kể so với mức tăng 40,92% mà các nhà phân tích tham gia khảo sát của Visible Alpha đưa ra.

Một quản lý cấp cao của công ty Direxion, cho rằng câu hỏi lớn nhất đối với Microsoft là liệu doanh nghiệp có thể chuyển sự chú ý của nhà đầu tư từ quy mô chi tiêu cho AI sang khả năng tạo lợi nhuận từ các khoản đầu tư đó hay không khi kết quả kinh doanh vừa công bố cho thấy Microsoft đã đạt được những tiến triển đáng kể theo hướng này./.

Kết quả kinh doanh trái chiều của Meta và Microsoft trong cuộc đua AI Ngày 27/7, Meta cho biết lợi nhuận ròng giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, Microsoft đạt doanh thu 90 tỷ USD và lợi nhuận ròng 35,8 tỷ USD trong quý cuối của năm tài khóa 2025.