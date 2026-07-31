Công nghệ

Microsoft lập kỷ lục về mức tăng vốn hóa trong phiên 30/7

Động lực của Microsoft đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, triển vọng tăng trưởng của mảng điện toán đám mây Azure và tín hiệu cho thấy các khoản đầu tư lớn vào AI đang bắt đầu mang lại hiệu quả.

Trà My
Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 30/7, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Microsoft tăng gần 450 tỷ USD.

Đây là mức tăng giá trị vốn hóa trong một phiên lớn nhất từng được ghi nhận đối với một doanh nghiệp niêm yết.

Động lực đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, triển vọng tăng trưởng của mảng điện toán đám mây Azure và những tín hiệu cho thấy các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu mang lại hiệu quả.

Giá cổ phiếu của Microsoft chốt phiên tăng hơn 15%, đưa vốn hóa thị trường của tập đoàn lên khoảng 3.350 tỷ USD.

Theo dữ liệu của LSEG, mức tăng gần 450 tỷ USD trong một phiên đã vượt kỷ lục trước đó của hãng sản xuất chip Nvidia, khi vốn hóa doanh nghiệp này tăng 441 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 9/4/2025.

Trước đà bứt phá này, giá cổ phiếu Microsoft từng ghi nhận diễn biến kém tích cực so với các doanh nghiệp khác trong nhóm "Bộ bảy quyền lực" (Magnificent Seven) .

Tính đến trước phiên giao dịch ngày 30/7, giá cổ phiếu của tập đoàn đã giảm hơn 18% kể từ đầu năm 2026.

Một chuyên gia của công ty quản lý đầu tư Zacks Investment Management, nhận định Microsoft đã công bố một quý kinh doanh rất tích cực, đồng thời đưa ra những thông điệp mà thị trường mong đợi khi các động lực tăng trưởng chủ yếu tiếp tục đến từ mảng điện toán đám mây và AI.

Kết quả kinh doanh mới nhất cũng củng cố niềm tin rằng các khoản đầu tư quy mô lớn của Microsoft vào AI đang bắt đầu phát huy hiệu quả, qua đó phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng chi phí dành cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán có thể tăng nhanh hơn nhu cầu thực tế.

Sau báo cáo kết quả kinh doanh, ít nhất chín công ty môi giới đã nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Microsoft.

Theo tổng hợp của LSEG, mức giá mục tiêu bình quân hiện đạt 560,9 USD/cổ phiếu. Microsoft cho biết kế hoạch đầu tư vẫn không thay đổi.

Doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 50 tỷ USD cho chi tiêu vốn trong quý đầu tiên của năm tài chính 2027 và khoảng 175 tỷ USD trong cả năm 2026, chủ yếu để mở rộng hạ tầng phục vụ AI và điện toán đám mây.

Đối với quý đầu tiên của năm tài chính mới, Microsoft dự báo doanh thu của nền tảng điện toán đám mây Azure sẽ tăng 45% nếu loại trừ tác động của biến động tỷ giá. Mức dự báo này cao hơn đáng kể so với mức tăng 40,92% mà các nhà phân tích tham gia khảo sát của Visible Alpha đưa ra.

Một quản lý cấp cao của công ty Direxion, cho rằng câu hỏi lớn nhất đối với Microsoft là liệu doanh nghiệp có thể chuyển sự chú ý của nhà đầu tư từ quy mô chi tiêu cho AI sang khả năng tạo lợi nhuận từ các khoản đầu tư đó hay không khi kết quả kinh doanh vừa công bố cho thấy Microsoft đã đạt được những tiến triển đáng kể theo hướng này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Microsoft #AI #chip Nvidia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: VNG)

Zalo có 81,3 triệu người dùng hàng tháng

Theo báo cáo từ VNG, Zalo duy trì quy mô 81,3 triệu người dùng hàng tháng và ghi nhận hơn 2,2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày. Số tài khoản chính thức đang hoạt động đạt xấp xỉ 30.000 vào tháng 6/2026.

Tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov phát biểu tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 23/2/2016. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Nga phát lệnh truy nã quốc tế nhà sáng lập Telegram

CEO ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Pavel Durov, bị khởi tố theo Khoản 1.1 Điều 205.1 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về hành vi hỗ trợ hoạt động khủng bố và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế

Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Mỹ thông báo cấm nhập khẩu robot hình người

Theo thông báo của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), các "thiết bị robot tiên tiến" đã được đưa vào danh mục hạn chế nhập khẩu, bao gồm robot hình người và robot động vật di chuyển bằng 4 chân.