Tháo gỡ rào cản công nghệ, đưa chuyển đổi số ở vùng biên đi vào thực chất

Ở xã biên giới Đăk Ơ (thành phố Đồng Nai), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 40%, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đang từng bước đổi mới để phục vụ người dân tốt hơn.

Từ việc thành lập các tổ hỗ trợ tận thôn đến áp dụng nguyên tắc “6 rõ,” chính quyền địa phương nỗ lực công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính.

Thu hẹp khoảng cách công nghệ cho đồng bào

Hiện nay, chuyển đổi số không còn là thách thức đối với đồng bào thiểu số ở xã biên giới Đăk Ơ khi các thủ tục hành chính được đơn giản hóa và tiếp nhận ngay tại cấp xã.

Nhờ sự hỗ trợ sát sao của lực lượng chức năng trong từng thao tác trực tuyến, người dân vùng biên giờ đây làm hồ sơ thuận tiện, nhanh chóng hơn hẳn, không còn phải tốn thời gian, công sức vất vả ngược xuôi lên huyện như trước.

Là người trực tiếp thụ hưởng những tiện ích từ mô hình mới, ông Điểu Ma Lơn ở thôn Bù Khơn không giấu được sự phấn khởi khi chia sẻ về những thay đổi tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Từ khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đi vào hoạt động, việc làm giấy tờ đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi được giải quyết ngay tại cấp xã, không còn phải đi lại xa xôi lên cấp huyện như trước.

Ông cho biết trước đây mỗi lần làm giấy tờ, ông phải đi lên huyện mất cả ngày trời, tốn kém chi phí, bây giờ có thể giải quyết ngay tại xã. Tuy nhiên, khi chuyển sang làm thủ tục trực tuyến trên máy tính, điện thoại thì đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người lớn tuổi không biết thao tác, chữ nghĩa còn hạn chế nên thấy công nghệ là lo, là bối rối.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ cùng các tổ hỗ trợ tại Trung tâm đã luôn tận tình cầm tay chỉ việc cho từng người dân. May mắn là cán bộ ở đây rất nhẫn nại và vui vẻ hướng dẫn. Biết bà con dân tộc thiểu số chậm tiếp thu công nghệ nên kiên nhẫn hướng dẫn tỉ mỉ từng bước, từ khâu quét mã, nhập thông tin cho đến khi hoàn thành hồ sơ. Cách làm mới, bà con yên tâm và ấm lòng lắm.

Tổ thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Những phản hồi tích cực từ chính người dân cho thấy mô hình hành chính công mới đang đi đúng hướng và thực sự phát huy hiệu quả tại địa bàn biên giới. Sự thay đổi không chỉ nằm ở quy trình, máy móc mà quan trọng hơn là ở tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông La Văn Dũng ở thôn Bù Khơn phấn khởi nói: "Thực hiện thủ tục tại trung tâm xã nói chung bây giờ rất thuận lợi cho người dân. Các cán bộ làm nhanh nên không cần phải chờ đợi lâu, cán bộ cũng rất nhẹ nhàng, tận tình hướng dẫn, bà con ai cũng vui và mong muốn chính quyền tiếp tục duy trì, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn nữa. Khi quy trình được tinh giản cùng sự giao tiếp cởi mở, đúng mực của cán bộ tiếp nhận, tâm lý e ngại của người dân khi đến cơ quan nhà nước đã hoàn toàn giải tỏa."

Hiện nay, 100% cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Ơ được trang bị máy vi tính, máy in, máy scan, hệ thống mạng internet tốc độ cao cùng hệ thống bấm số tự động, màn hình tra cứu thông tin giúp cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch thuận tiện.

Tận tụy phục vụ, đồng hành cùng người dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Ơ thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm của các bộ, ngành, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, kịp thời, tiết kiệm được chi phí đi lại cho nhân dân. Hệ thống này giúp cho lãnh đạo xã có thể theo dõi quá trình luân chuyển hồ sơ, phát hiện được quá trình luân chuyển chậm ở đơn vị nào để chấn chỉnh kịp thời.

Bà Hoàng Thị Hải Yến đã có 9 năm làm Trưởng thôn 9, xã Đăk Ơ nên thấu hiểu những vất vả, băn khoăn của bà con mỗi khi đi làm giấy tờ.

Theo bà Yến, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, sự chuyển biến rõ nét và đáng ghi nhận nhất chính là thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ tại bộ phận "một cửa."

Sự đón tiếp chu đáo, hướng dẫn tận tình, vui vẻ của cán bộ đã giải tỏa tâm lý e ngại, mang lại sự yên tâm và hài lòng rất lớn cho người dân vùng biên. Dù ưu điểm vượt trội là hồ sơ được lưu trữ minh bạch, rõ ràng, song tốc độ xử lý của hệ thống đôi lúc còn chậm trễ. Vì vậy, bà Yến cùng người dân địa phương rất mong hệ thống sớm được tối ưu hóa, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ ngay trong ngày hoặc sang ngày hôm sau để việc cải cách hành chính thực sự phát huy trọn vẹn hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Ơ thông tin Trung tâm luôn xác định việc phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Ơ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao phục vụ người dân. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là áp dụng nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên; cán bộ, công chức chủ động đăng ký chỉ tiêu thi đua theo tuần, tháng, quý làm cơ sở đánh giá năng lực và tinh thần phục vụ.

Xuất phát từ đặc thù xã có hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ tiếp cận công nghệ còn hạn chế, Trung tâm đã chủ động tham mưu thành lập các tổ hỗ trợ tại trụ sở và ở tận các thôn.

Với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên và lực lượng trẻ am hiểu công nghệ, các tổ này tập trung “cầm tay chỉ việc,” hướng dẫn bà con khai báo, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Với các đối tượng yếu thế, cán bộ xã định kỳ xuống tận thôn tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn về quy trình thủ tục giúp người dân tiếp cận và quen dần với môi trường điện tử.

Mặt bằng dân trí chưa đồng đều khiến cán bộ phải dành nhiều thời gian hướng dẫn chi tiết từng trường hợp. Hệ thống phần mềm chuyên ngành đang trong giai đoạn hoàn thiện nên đôi lúc còn nghẽn mạng, phụ thuộc vào hạ tầng đường truyền. Dù vậy, đội ngũ cán bộ Trung tâm vẫn nỗ lực đồng hành, kiên trì hỗ trợ để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân vùng biên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã biên giới Đắk Ơ đang từng bước phát huy hiệu quả thiết thực. Phương châm lấy người dân làm trung tâm, sự đồng hành, tận tụy của đội ngũ cán bộ chính là chìa khóa tháo gỡ rào cản công nghệ, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất và xây dựng nền hành chính vùng biên ngày càng hiệu quả, minh bạch hơn./.

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