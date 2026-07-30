TP Hồ Chí Minh đồng hành để trẻ mắc bệnh hiểm nghèo không lỡ cơ hội học tập và điều trị

“Bên cạnh việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh viện cần chuẩn hóa các lớp học trong bệnh viện để bệnh nhi không bị bỏ lỡ cơ hội học tập.”

Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ phát động Chương trình “Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 30/7.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao đội ngũ nhân viên y tế của các bệnh viện tuyến cuối Thành phố trong những năm qua đã ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu điều trị cho trẻ em như: phẫu thuật tim mạch, ghép tạng nhi, ung thư trẻ em, chăm sóc trẻ nhiễm chất độc dioxin…

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, hiện có khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố và cần sự hỗ trợ lâu dài.

Phía sau mỗi bệnh nhi là một gia đình đang chịu nhiều áp lực về tinh thần, thời gian và chi phí. Một sự hỗ trợ kịp thời không chỉ góp phần duy trì cơ hội chữa bệnh, mà còn tiếp thêm niềm tin để các em và gia đình kiên trì đi tiếp.

Đó cũng chính là lý do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Khởi xướng chương trình “Đồng hành chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.”

Bắt đầu từ thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố chính thức triển khai các hoạt động kết nối nguồn lực xã hội nhằm giúp các em có điều kiện điều trị, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và cơ hội học tập.

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Trước mắt, Chương trình sẽ hỗ trợ, đồng hành chăm lo trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại 5 bệnh viện, gồm: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Ung bướu Thành phố và Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị các bệnh viện và đơn vị liên quan phối hợp rà soát chặt chẽ, cập nhật đúng nhu cầu của từng trường hợp; bảo đảm nguồn lực được trao đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời, công khai và minh bạch.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối nguồn lực; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn hình thức đồng hành phù hợp, lâu dài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giữ vai trò trung tâm trong vận động, điều phối nguồn lực, theo dõi kết quả thực hiện; bảo đảm Chương trình được triển khai thường xuyên và có hiệu quả.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc chăm lo phải đặt trẻ em ở vị trí trung tâm, quan tâm cả điều trị thể chất và nâng cao đời sống tinh thần; xây dựng môi trường điều trị thân thiện, an toàn, để mỗi bệnh nhi được yêu thương, khích lệ và có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Ban tổ chức Chương trình tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị, nhà hảo tâm. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đặc biệt, các cơ sở y tế phải tạo cơ hội học tập và điều trị tâm lý cho trẻ em trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

“Khi mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em phải ở thường xuyên trong bệnh viện, ảnh hưởng đến cơ hội học tập. Do đó, các lớp học cần được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và duy trì thường xuyên để không có trẻ em nào bị mất cơ hội học tập vì bệnh tật,” Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi giáo viên, tình nguyện viên có nghiệp vụ sư phạm, có trình độ và tâm huyết tình nguyện tham gia và gắn bó với chương trình trên tinh thần thường xuyên và lâu dài nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy cho trẻ.

Trước mắt, Quỹ An sinh xã hội của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi cơ sở y tế tham gia Chương trình 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, hơn 3 tỷ đồng ủng hộ của các đơn vị, nhà tài trợ, nhà hảo tâm cũng được tiếp nhận ngay tại Lễ phát động. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao tặng 170 phần quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh./.

Ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026-2030 Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ.