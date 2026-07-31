Mở rộng không gian phát triển: Động lực mới để Lâm Đồng hướng mạnh ra biển

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 28/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW). Nghị quyết nhấn mạnh phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, khơi thông tiềm năng, lợi thế của biển, hải đảo; hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế biển, gắn kết đất liền-biển-hải đảo và các không gian phát triển mới.

Nhân dịp này, Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên về việc phát huy tiềm năng, lợi thế rừng-núi-cao nguyên-biển của địa phương sau sáp nhập, để góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh.

“Mảnh ghép” hoàn hảo tạo động lực tăng trưởng

- Thưa đồng chí Lê Trọng Yên, sau hợp nhất ba tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng đã tạo nên không gian phát triển mới với đầy đủ các yếu tố rừng- núi-cao nguyên-biển. Xin đồng chí cho biết những lợi thế chiến lược mà tỉnh Lâm Đồng đang sở hữu để phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới?

Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên: Việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận không đơn thuần là sự mở rộng địa giới hành chính mà đã hình thành một không gian phát triển mới.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có diện tích tự nhiên 24.239 km², lớn nhất cả nước, đứng đầu cả nước về diện tích rừng (khoảng 1,12 triệu ha); diện tích càphê lên tới 330.000 ha (chiếm hơn 45% diện tích cả nước); trữ lượng khoáng sản bôxít gần 7 tỷ tấn (chiếm 73% cả nước); trữ lượng titan ven biển chiếm khoảng 92% trữ lượng cả nước; là Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu với hơn 107.200 ha ứng dụng công nghệ cao, đứng đầu cả nước về sản lượng rau (khoảng 3,5 triệu tấn/năm) và hoa (khoảng 4,6 tỷ cành/năm)...

Xúc tiến nuôi biển công nghệ cao. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không gian biển là “mảnh ghép” hoàn hảo để tỉnh tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc rừng-núi-cao nguyên-biển, tạo động lực tăng trưởng mới thông qua phát triển các ngành kinh tế biển, phát huy liên kết giữa các vùng, mở rộng hội nhập, tăng sức cạnh tranh.

Lâm Đồng có trên 192 km bờ biển, vùng nội thủy rộng hơn 20.288 km², là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước; nhiều mỏ dầu khí có trữ lượng lớn; tiềm năng hàng đầu cả nước về phát triển điện gió ngoài khơi cùng hệ thống cảng biển, các tuyến hàng hải nội địa và quốc tế đi qua, nhất là đặc khu Phú Quý thuộc hệ thống đảo tiền tiêu có tầm quan trọng chiến lược về kinh tế, quốc phòng, đảo Hòn Hải là điểm A6 trên đường cơ sở quốc gia.

Đó là những lợi thế để phát triển các ngành kinh tế biển có giá trị gia tăng cao như năng lượng tái tạo, kinh tế hàng hải, logistics, nuôi biển công nghệ cao, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển chất lượng cao, công nghiệp khai thác, chế biến sâu khoáng sản ven biển trong thời gian tới.

Với tiềm năng, lợi thế về biển và hải đảo sau hợp nhất, quy hoạch tỉnh đã xác định phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, bền vững; khai thác hiệu quả tiềm năng biển gắn với quản lý tổng hợp tài nguyên, phát triển các ngành kinh tế biển có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng lực liên kết vùng, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đưa Lâm Đồng trở thành "cửa ngõ" kết nối giữa Tây Nguyên với Biển Đông

- Một trong những mục tiêu quan trọng của việc sáp nhập tỉnh là mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Vậy Lâm Đồng sẽ có những giải pháp gì để hình thành các hành lang kinh tế Đông-Tây, kết nối hiệu quả từ cao nguyên xuống biển, từ vùng nguyên liệu đến cảng biển, logistics?

Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên: Trước đây, chúng tôi có ba địa phương với ba không gian phát triển riêng biệt. Sau sáp nhập, không chỉ cộng ba quy hoạch lại với nhau, mà tổ chức lại không gian phát triển thành một chỉnh thể thống nhất. Trong quy hoạch tỉnh điều chỉnh, tỉnh đã xác định 6 hành lang kinh tế, trong đó 3 hành lang Đông-Tây chính là “xương sống” để kết nối cao nguyên với biển, kết nối vùng nguyên liệu với cảng biển, kết nối cửa khẩu với thị trường quốc tế và biến lợi thế địa lý mới thành lợi thế cạnh tranh về kinh tế.

Trọng tâm nhất là hành lang Đông-Tây trung tâm. Đây là hành lang cảng biển- khai khoáng-biên giới cửa khẩu, gắn kết các hoạt động logistics, xuất nhập khẩu khoáng sản bô-xít, nông sản và hình thành trục phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch, thương mại, nông nghiệp.

Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Tiếp theo là hành lang Đông-Tây phía Nam, đóng vai trò là tuyến công nghiệp chế biến-chế tạo tiên tiến; là trục vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp sau chế biến từ các trung tâm công nghiệp của tỉnh đến với cảng biển Vĩnh Tân, Sơn Mỹ nhằm phục vụ xuất khẩu.

Thứ ba là hành lang Đông-Tây phía Bắc đóng vai trò kết nối không gian du lịch và nông nghiệp giữa vùng cao nguyên và vùng ven biển. Định hướng hình thành các tuyến du lịch liên vùng, kết nối du lịch Đà Lạt với du lịch biển, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch...

Để các hành lang trên phát huy hiệu quả, tỉnh sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển các trung tâm logistics, cảng cạn, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển; xây dựng cơ chế liên kết vùng trong quy hoạch, đầu tư và phát triển chuỗi giá trị. Mục tiêu không chỉ là kết nối giao thông, mà còn kết nối dòng hàng hóa, dòng đầu tư và chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu, khu công nghiệp đến cảng biển và thị trường quốc tế; đưa Lâm Đồng trở thành cửa ngõ kết nối giữa Tây Nguyên với Biển Đông và các trung tâm kinh tế lớn.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi, đặc biệt là điện gió ngoài khơi theo quy hoạch điện lực quốc gia. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

- Kinh tế biển không chỉ là khai thác các nguồn lợi từ biển mà còn nhiều ngành kinh tế mới như năng lượng tái tạo ngoài khơi, dịch vụ logistics, nuôi biển công nghệ cao, du lịch biển xanh,... Vậy đâu là những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh?

Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên: Kinh tế biển đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Quy hoạch tỉnh xác định nhằm hình thành động lực tăng trưởng mới. Thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi, đặc biệt là điện gió ngoài khơi theo quy hoạch điện lực quốc gia. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để khai thác hiệu quả tiềm năng này, đồng thời thu hút các nhà đầu tư có năng lực nhằm từng bước hình thành chuỗi công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cho ngành năng lượng sạch.

Tiếp đó là phát triển logistics và kinh tế cảng biển. Đây là cầu nối quan trọng giữa vùng cao nguyên với duyên hải, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản, thủy sản và hàng hóa.

Du khách nước ngoài tới thăm quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu Đà Lạt. (Ảnh Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên phát triển nuôi biển công nghệ cao và chế biến sâu thủy sản, ứng dụng công nghệ số và các tiêu chuẩn quốc tế; phát triển du lịch biển xanh gắn với du lịch cao nguyên; đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số trong kinh tế biển, quy hoạch hợp lý không gian phát triển các ngành kinh tế biển mới gắn với bảo vệ môi trường và chủ quyền biển, đảo...

Khu neo đậu tàu thuyền Bãi Sau, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Lâm Đồng sẽ phát huy hiệu quả lợi thế mới sau sáp nhập

- Vậy để phát huy tối đa tiềm năng biển, đảo sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có kiến nghị, đề xuất gì với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển logistics, cảng biển và thu hút nguồn lực cho các dự án trọng điểm trong thời gian tới?

Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên: Để hiện thực hóa các định hướng trên, tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ về chủ trương hình thành Khu kinh tế ven biển phía Đông Nam; hỗ trợ triển khai các quy hoạch chi tiết, đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải và huy động các nguồn lực xã hội để phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển theo quy hoạch.

Về nguồn lực đầu tư, tỉnh Lâm Đồng đề nghị tiếp tục có các cơ chế huy động mạnh mẽ nguồn vốn ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án theo hình thức đối tác công-tư (PPP) đối với hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển để Lâm Đồng thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển hạ tầng biển.

Chúng tôi tin với sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng việc triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải, Lâm Đồng sẽ phát huy hiệu quả lợi thế mới sau sáp nhập; từng bước trở thành trung tâm logistics, cảng biển và kinh tế biển của khu vực, là cửa ngõ đưa Tây Nguyên kết nối trực tiếp với Biển Đông và các tuyến hàng hải quốc tế.

Từng bước trở thành trung tâm logistics, cảng biển và kinh tế biển của khu vực. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)



- Để góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu quốc gia biển mạnh, đồng chí muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn?

Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên: Đến năm 2045, tôi kỳ vọng tỉnh Lâm Đồng sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển năng động, bền vững; đầu mối kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ và ASEAN; phát huy hiệu quả mô hình “cao nguyên-trung du-duyên hải-hải đảo,” tạo động lực phát triển tổng hợp cho tỉnh sau hợp nhất.

Tôi cũng gửi thông điệp đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân rằng khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển, giàu bản sắc và phát triển bền vững chỉ có thể trở thành hiện thực khi có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân.

Chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục giữ vai trò kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, qua đó góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh./.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên!

Hàng ngàn người dân đi bộ quanh hồ Xuân Hương (tỉnh Lâm Đồng) hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước.” (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.